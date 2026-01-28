Alors que les rumeurs s’intensifient autour de sa succession, Eirik Horneland est toujours en poste à l’ASSE. Ce mercredi matin, il a dirigé l’entraînement, comme si de rien n’était.

La situation prête presque à sourire. Annoncé sur la sellette depuis la défaite à Reims (0-1) samedi dernier, Eirik Horneland est toujours bel et bien l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Et ce mercredi matin, le Norvégien a dirigé la séance collective sans avoir été informé d’un éventuel départ imminent par sa Direction.

Pourtant, les signes de changement se multiplient en coulisses. KSV explore activement plusieurs pistes, dont celles de Franck Haise et Philippe Montanier. Mais en attendant que les décideurs tranchent, Horneland est encore à son poste. Une situation floue, inconfortable, alors que les Verts doivent préparer la réception cruciale de Boulogne.

Une conférence de presse sous tension jeudi

Si certains, voire Horneland lui-même, s’attendaient à un limogeage rapide après Reims, il n’en a rien été. Le norvégien, lui, reste professionnel. Malgré la pression, il continue à faire front avec son staff et à préparer au mieux le match de samedi. L’ancien coach de Brann ne se fait cependant aucune illusion. Il sait que ses jours sont comptés.

À ce jour, aucune annonce officielle n’a été faite. Et pourtant, c’est bien lui qui devrait se présenter devant les médias jeudi midi pour la conférence d’avant-match. Une scène étrange, mais révélatrice de la stratégie de KSV : ne pas réagir à chaud, étudier toutes les options et surtout ne pas se précipiter.

Un choix crucial à venir pour l’ASSE

Car l’enjeu est majeur. Depuis leur arrivée, les dirigeants canadiens n’ont pas encore trouvé le bon profil pour stabiliser le projet. En 18 mois, les échecs se sont succédés. Cette fois, ils savent qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur.

Actuellement cinquième de Ligue 2, à deux points du Red Star (2e) et à un point de Reims et du Mans, l’ASSE reste dans la course à la montée. Mais elle n’a plus de joker. Face à Boulogne, une réaction est indispensable. Pas en coulisses mais sur le terrain. Les joueurs aussi doivent réagir devant leur supporters.

En attendant une décision, Eirik Horneland reste l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Pour l'instant.