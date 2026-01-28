Eirik Horneland a annoncé à ses joueurs son départ après la réception de Boulogne. L’ASSE se tourne désormais vers Philippe Montanier, en pole pour reprendre les Verts.

C’est désormais acté. Eirik Horneland ne sera plus l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne (ASSE) après samedi. L’entraîneur norvégien l’a annoncé lui-même à son groupe ce mercredi, en plein marasme sportif. Sa dernière mission : préparer du mieux possible la réception cruciale de Boulogne-sur-Mer.

Le technicien norvégien était arrivé à l’ASSE en décembre 2024 avec la mission d'empecher la relégation. Un échec. Choisi par Kilmer Sports Ventures pour son profil « data compatible », il n’a jamais vraiment trouvé la bonne formule. Plombé par les blessures, son avenir ne tenait plus qu’à un fil. La défaite face à Reims aura donné le coup fatal.

Montanier coche (presque) toutes les cases

Pour lui succéder, l’AS Saint-Étienne (ASSE) avance à grands pas vers Philippe Montanier. Libre depuis son départ de Toulouse en 2023, l’ancien gardien des Verts (saison 1999-2000) est désormais la priorité de la direction. Les discussions sont en cours et portent sur les derniers détails contractuels selon Le Parisien. Sauf retournement de situation, sa nomination devrait être officialisée rapidement.

Montanier, 61 ans, connaît parfaitement la Ligue 2. Il l’a d’ailleurs remportée avec le TFC en 2022, avant de soulever la Coupe de France un an plus tard. Il a également dirigé Rennes, Lens et la Real Sociedad. Un profil expérimenté, pragmatique et rompu au haut niveau. Il devrait être accompagné de son fidèle adjoint, Stéphane Lièvre.

Pourquoi Haise n’est pas allé plus loin

Un temps évoqué, Franck Haise n’était pas une option réaliste pour l’ASSE. Libre depuis son départ de l’OGC Nice fin décembre, l’ancien entraîneur du RC Lens coche moins de cases pour le projet stéphanois. Son salaire, hérité de la Côte d’Azur, représente un obstacle financier. Mais au-delà de l’aspect économique, c’est surtout la lassitude accumulée ces dernières semaines qui a freiné toute avancée. Haise, marqué par sa fin d’aventure à Nice, ne souhaitait pas repartir immédiatement au combat.

Remonter coûte que coûte

Les dirigeants stéphanois le savent : ils n’ont plus le droit à l’erreur. Cinquièmes de Ligue 2, à deux points du Red Star (2e), les Verts sont toujours dans la course à la montée. Mais la dynamique actuelle n’est pas rassurante. En n’ayant gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs, les Verts se sont mis en danger.

Avec Montanier, l’objectif est clair : ramener l’ASSE en Ligue 1 dès cette saison. Une mission délicate, mais à la hauteur du CV du futur coach des Verts. A suivre dans les jours à venir. Aucune officialisation ne sera effectué avant ce week-end dans tous les cas.

Source : Le Parisien