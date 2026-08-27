Lundi, l'ASSE devra composer avec un joueur de retour en état de grâce. Adel Lembezat revient de blessure et fait déjà tourner les têtes à Dijon. Les Verts sont prévenus. Focus.

Un but à Montpellier, une entrée fracassante, et déjà le statut de meilleur dribbleur du championnat. Trois mois d'absence n'ont visiblement rien enlevé à Adel Lembezat. À l'approche du déplacement des Verts à Dijon lundi, le milieu offensif du DFCO s'impose comme la principale menace à neutraliser pour la défense stéphanoise.

Un retour de blessure qui n'a rien changé

Fracture du péroné, trois mois sans jouer entre fin janvier et fin avril, une phase retour de National quasiment blanche : sur le papier, Lembezat aurait pu revenir diminué. C'est l'inverse qui s'est produit. Entré en jeu à Montpellier, il a signé le premier but dijonnais de l'histoire du club en Ligue 2 depuis sa montée. Une reprise canon qui confirme ce que Dijon avait déjà découvert la saison passée : le Franco-marocain a changé de dimension après un été de préparation jugé exemplaire.

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La Data prévient l'ASSE

Le rapport Data'Scout confirme ce qu'on voyait déjà à l'œil nu la saison passée en Ligue 3. Lembezat y affichait un indice de 61 sur le profil de Mezzala, ce qui en faisait tout simplement le numéro 1 de la division à ce poste, devant un indice de 59 en Milieu Box-to-Box, où il pointait 2e. Deux profils qui se complètent : celui d'un joueur capable de casser des lignes ET de couvrir du terrain.

Les chiffres offensifs donnent le vertige. 94 en duels offensifs disputés, 94 également en courses progressives, 89 en touches dans la surface, 89 en passes vers la surface : sur toute la partie percussion et prise de risque vers l'avant, Lembezat écrase la concurrence de Ligue 3. Un centile de 89, par exemple, signifie qu'il fait mieux que 89 % des milieux offensifs de la division sur cet indicateur, ramené à 90 minutes de jeu. Seul bémol dans cette avalanche de vert : seulement 22 en réussite aux dribbles, du déchet qui confirme le profil de joueur qui tente beaucoup, sans toujours conclure.

Sur le plan physique, le constat est identique. 100 en courses à haute intensité, 100 en distance à haute intensité, 89 en nombre de sprints : Lembezat est taillé pour répéter les efforts sur 90 minutes, exactement le genre de profil qui peut faire mal à une défense qui décroche en fin de match.

Un joueur qui subit (et provoque) beaucoup de fautes

Les points forts identifiés par Data'Scout collent parfaitement à l'image d'un joueur insaisissable : il subit énormément de fautes, dispute un très grand nombre de duels offensifs et enchaîne les accélérations balle au pied. En contrepartie, le rapport pointe aussi des largesses défensives et disciplinaires, avec beaucoup de fautes commises et de cartons récoltés, ainsi qu'un peu de déchet dans ses passes vers la surface adverse.

DFCO - ASSE : Un Dijon en manque de solutions offensives

Le contexte joue en sa faveur pour lundi. Dijon peine à marquer depuis le début de saison malgré une domination affichée lors des deux dernières journées, et les deux seules réalisations du club sont tombées quand des joueurs de complément comme Tavares et Dong étaient sur le terrain, pas les titulaires attendus Barka ou Ntamack. Lembezat, par sa percussion et son imprévisibilité, est identifié en interne comme la pièce capable de débloquer cette équation offensive.

Ce que l'ASSE doit surveiller

Sa première titularisation à Clermont pourrait ouvrir un cycle, et Dijon sait qu'il dispose de beaucoup moins d'options sans lui sur la pelouse. Pour l'ASSE, qui cherche à confirmer un début de saison solide en Ligue 2, le message est clair : couper les lignes de passe vers Lembezat et limiter ses face-à-face sera une priorité tactique lundi soir. Un joueur en pleine confiance, sur un terrain où son équipe a besoin de lui pour débloquer les compteurs, c'est exactement le genre de menace que les Verts ne peuvent pas se permettre d'ignorer.