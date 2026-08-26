À l'approche de la réception de l'ASSE, lundi soir, Baptiste Ridira a livré son analyse du leader de Ligue 2. L'entraîneur dijonnais assure vouloir imposer son identité de jeu, tout en reconnaissant l'ampleur du défi qui attend son équipe.

Interrogé sur les prestations réalisées jusqu'ici par les Verts, Baptiste Ridira n'a pas mâché ses mots sur le début de saison stéphanois, tout en refusant de dramatiser. « Oui, l'ASSE est impressionnante sur les matchs qu'elle a déjà joués. Si elle m'impressionne moi, je dirai que c'est un match de foot comme un autre. C'est un super challenge à relever », a expliqué le technicien dijonnais.

Le coach du DFCO a également évoqué le contexte particulier de cette affiche, programmée un lundi soir. « D'autant plus que ça se joue un lundi. On sait qu'il y a un autre gros événement ce week-end qui bouscule un peu la programmation. On aura d'autres gros matchs à jouer le lundi comme celui face à Metz. », a-t-il rappelé, avant de conclure sur l'objectif fixé à son groupe : « On va voir si on est capable de challenger cette équipe ».

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ASSE : les Dijonnais en colère avant de recevoir les Verts

« Subir n'est pas dans notre ADN »

Sur le plan tactique, Ridira a insisté sur la nécessité de conserver une identité de jeu propre, quel que soit l'adversaire affronté. « Subir n'est pas dans notre ADN, on cherchera à maintenir une identité de jeu dans ce que l'on propose », a-t-il affirmé, avant de préciser les qualités attendues de ses joueurs face à un tel niveau d'opposition : « Maintenant il faut que les joueurs soient capables d'être autonomes dans les matchs, soient capables de s'adapter. S'il faut plier mais ne pas rompre, il faut être capable de le faire ».

L'entraîneur dijonnais a également mis l'accent sur la dimension collective comme clé de la performance à venir, indépendamment de l'adversaire du jour. « Je crois que le plus important, c'est d'être ensemble, que l'équipe soit solide, solidaire. Peu importe le match », a-t-il résumé.

Empêcher l'ASSE de développer son jeu

Sur le plan plus spécifique de la préparation face aux Verts, Ridira s'est montré clair sur la nécessité de proposer un plan de jeu offensif plutôt que défensif pour espérer contrarier les ambitions stéphanoises. « Je ne compte pas sur les autres pour nous laisser des points. Il faudra les empêcher de développer leur jeu, les empêcher d'être hauts sur le terrain, d'être menaçants », a-t-il détaillé.

Le technicien dijonnais a également évoqué la dangerosité de l'ASSE en phase de transition, un secteur de jeu que son équipe a déjà eu l'occasion de travailler récemment. « On sait qu'ils sont capables de faire des bonnes transitions, et ça on est plutôt bien préparé après Pau », a-t-il précisé, faisant référence à une précédente opposition contre un profil d'équipe similaire.

DFCO - ASSE : Une étape supplémentaire dans la progression dijonnaise

Au-delà du seul résultat comptable, Ridira a tenu à replacer cette rencontre dans une logique plus large de développement collectif pour son groupe, tout juste remonté en Ligue 2 après trois saisons passées en National. « L'objectif c'est de progresser et ce match est parfaitement bienvenu pour continuer à progresser », a-t-il conclu, confirmant l'approche pragmatique adoptée par le staff dijonnais avant d'affronter le leader du championnat.