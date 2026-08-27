Nommé sur le banc du FC Nantes pour pallier le départ prématuré de Michel Der Zakarian après un début de saison complètement manqué (3 défaites en 3 matchs), Grégory Poirier suscite beaucoup d'attentes en Loire-Atlantique. Dans un entretien accordé à L'Équipe, Jacky Bonnevay ancien adjoint de Claude Puel à l'ASSE, qui a suivi de près sa formation d'entraîneur, s'est livré sur le profil et l'évolution du nouveau technicien des Canaris.

Après deux saisons remarquées au Red Star marquées par une montée en Ligue 2 puis une qualification en barrages d'accession , le technicien franchit un cap majeur. Il s'est en effet engagé au FC Nantes. Un chantier urgent l'attend dès ce samedi à Guingamp ! Son ancien tuteur au Brevet d'entraîneur professionnel de football (BEPF), Jacky Bonnevay, ne tarit pas d'éloges sur sa trajectoire.

Grégory Poirier, un entraîneur façonné sur le plan humain et managérial

Selon Jacky Bonnevay, le nouveau coach nantais incarne parfaitement le renouveau du coaching à la française.

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« Il fait partie de cette nouvelle génération de techniciens qui mérite d'avoir sa chance. Je pense que le diplôme l'a fait évoluer sur le plan footballistique, mais lui a aussi apporté un réel plus au niveau humain. Il a progressé dans l'approche de son management vis-à-vis de son environnement. »

Le travail mené en formation et l'accompagnement spécifique mis en place par la Fédération Française de Football ont joué un rôle déterminant dans son ascension :

« On a fait un stage l'an dernier au Red Star, je lui ai demandé de faire une intervention et je l'ai trouvé plus mature, plus posé, plus expérimenté bien entendu. Chloé Leprince, qui s'occupe de la psychologie à la FFF, réalise des entretiens individuels qui l'ont énormément fait progresser. Il a un parcours remarquable depuis quatre ans. »

Le baptême du feu à Guingamp

Grégory Poirier arrive au chevet d'un groupe nantais sous grande tension. Avec zéro point au compteur après trois journées, l'urgence de résultats est absolue.

Le nouveau patron sportif des Canaris n'aura pas le temps de gamberger. Son premier test officiel aura lieu dès ce samedi à 20 heures sur la pelouse de l'EA Guingamp. Là-bas, il tentera d'insuffler immédiatement le déclic espéré par la direction nantaise.