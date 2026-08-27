C'est la fin d'une histoire de dix ans dans le Forez. Mickaël Nadé quitte l'AS Saint-Étienne (ASSE). Il s'engage avec le United FC (Dubai) aux Émirats Arabes Unis et est prêté en Russie au Rodina Moscou, dans la foulée.

Le défenseur central de 27 ans tourne la page stéphanoise. Il a traversé plusieurs saisons marquées par des hauts et des bas dans l'axe de la défense verte. Direction Dubai, puis Moscou pour la suite de sa carrière.

Un transfert acté après plusieurs semaines de négociations

Mickaël Nadé était longtemps courtisé par l'Aris Limassol. Le club chypriote avait formulé une offre proche des 2 M€ bonus compris. Mais le défenseur a ensuite eu des intérêts par le Rodina Moscou, où il vient se s'engager en prêt après son départ de l'ASSE pour le United FC, membre de la même multipropriété que le club russe.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

C'est donc le Rodina Moscou qui récupère officiellement le joueur après plusieurs semaines de tractations alors que des clubs de Championship en Angleterre s'étaient également positionnés sur ce dossier. Si Mickaël Nadé évoluera en Russie, il appartient bien aux émiratis de l'United FC.

L'ASSE et le club de Dubai se sont entendus sur un transfert définitif. Cet accord met un terme à dix ans de collaboration entre le défenseur et le club stéphanois.

Nadé : Une histoire longue de dix ans dans le Forez

Formé au centre de formation stéphanois, Mickaël Nadé aura presque tout connu avec l'ASSE. Une descente en 2022, une remontée via les barrages en 2024, une nouvelle descente en 2025, puis des barrages perdus en 2026 : le défenseur a traversé toutes les montagnes russes du club.

Titulaire régulier de la charnière centrale la saison passée, il a disputé 39 matches en 2025-2026, pour 2 buts inscrits. Ainsi il aura porté le maillot vert à 144 reprises.

Son départ marque la fin d'un cycle. En effet Mickaël Nadé était devenu, au fil des saisons, l'un des habitués de la défense verte. Ce transfert acte aussi l'aboutissement de l'opération de dégraissage entamée par la direction stéphanoise dès le début du mercato.

Ce que ce départ change pour l'ASSE

Ainsi ce transfert libère un poste dans l'axe de la défense stéphanoise. Le secteur a déjà été renforcé cet été par l'arrivée de Sohaib Naïr. À Ian Cathro de composer désormais sa charnière centrale pour la suite de la saison, avec un effectif qui continue de se dégraisser à quelques semaines de la fermeture du mercato.