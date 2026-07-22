C'est la fin du feuilleton qui secouait le Béarn et inquiétait les supporters de l'ASSE. Le refus d'effet suspensif du TAS laissait craindre une situation compliqué pour Axel Dodote. Heureusement, le Pau FC vient de prendre une décision radicale pour débloquer la situation.

Le club béarnais a publié un communiqué officiel sur ses réseaux sociaux. Il annonce avoir payé l'intégralité des sommes réclamées par la FIFA. Cette décision va permettre de lever immédiatement l'interdiction de recrutement.Axel Dodote (ASSE) pourra donc bien porter le maillot du Pau FC cette saison.

Le Pau FC sort le chéquier pour débloquer ses recrues

Le club palois était totalement bloqué après son litige avec Mouhamed Diouf. La FIFA l'avait condamné à verser 150 000 euros à son ancien joueur. Face à la paralysie sportive, les dirigeants ont préféré trancher dans le vif :

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

« À la suite du refus de la requête suspensive du TAS concernant l’interdiction de recrutement, le club a fait le choix de procéder au paiement des sommes concernées, afin de lever l’interdiction de recrutement. »

Ce chèque de 150 000 euros permet d'éteindre l'incendie juste avant le début du championnat. La direction paloise a immédiatement tenu à rassurer ses supporters et ses partenaires :

« Le Pau FC peut ainsi rassurer ses joueurs, ses abonnés, ses partenaires et l’ensemble de ses parties prenantes. Nos activités se poursuivent avec force, sérénité et détermination. »

Sur le plan juridique, le dossier n'est pourtant pas totalement refermé. Le Pau FC entend aller au bout de sa démarche devant le TAS pour faire valoir ses droits :

« Le club poursuit la procédure entreprise au Tribunal Arbitral du Sport et fera valoir ses droits auprès des parties concernées. Le Pau FC s’exprimera en temps voulu sur le fond et la forme de cette affaire, une fois la procédure clôturée. »

Ouf de soulagement pour Axel Dodote et l'ASSE !

Cette nouvelle apporte un soulagement immense du côté de l'AS Saint-Étienne. Le jeune défenseur central de 19 ans avait signé pro en décembre 2025. Il a récemment prolongé son contrat de deux ans, se liant aux Verts jusqu'en 2030.

Dans la foulée, il a été prêté sans option d'achat au Pau FC pour s'aguerrir en Ligue 2. Mais sans qualification homologuée par la LFP, son avenir à court terme s'inscrivait en pointillés.

En rejoignant le Béarn, Axel Dodote ne se retrouve d'ailleurs pas en terre inconnue. Il y retrouve une forte colonie d'anciens Verts déjà installés au club. C'est le cas d'Anthony Briançon, de Cheikh Fall et tout récemment du gardien Brice Maubleu.

Désormais, la LFP va pouvoir formaliser l'enregistrement de toutes les recrues paloises. Dodote et la dizaine de nouveaux joueurs arrivés cet été pourront bien fouler les pelouses de Ligue 2. Le plan de temps de jeu conçu par l'ASSE pour son jeune joueur est enfin tiré d'affaire !