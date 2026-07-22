L'ASSE réalise un mercato très actif pour son équipe première avec déjà plusieurs recrues. De son côté, la réserve a commencé sa préparation et compte également se renforcer. Dans cette optique, trois joueurs sont actuellement mis à l'essai.

L'équipe réserve est logiquement diminuée en ce mois de juillet. Sylvain Gibert doit d'abord composer avec les départs de joueurs non retenus à l'issue de la saison dernière. Plusieurs jeunes sont également montés avec les professionnels pour la préparation estivale. C'est par exemple le cas d'Axel Dodote. Le défenseur a toutefois été prêté sans option d'achat au Pau FC et évoluera donc en Ligue 2 dans les prochains mois.

Ce départ laisse la défense de la réserve avec une solution en moins. Axel Dodote est en effet capable de couvrir le poste de défenseur central et celui d'arrière droit. Ainsi, l'objectif est de muscler la défense de l'équipe B stéphanoise durant l'été. C'est pourquoi plusieurs joueurs ont été mis à l'essai.

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Un défenseur central et deux latéraux droits testés par l'ASSE

Le premier se nomme Serge Valery Eloundou Ndzomo. Il s'agit d'un défenseur central camerounais né en 2009 et capable d'évoluer en tant que latéral gauche. Joueur de l'AS Fortuna au Cameroun, il est actuellement à l'essai et a joué en amical contre la réserve de Marseille. Il tentera de convaincre le staff de Sylvain Gibert de le conserver lors des prochains jours.

Deux latéraux droits ont également pu se montrer lors de la rencontre de préparation contre l'OM. Wassim El Abrougui est en effet à l'essai à l'ASSE. Ce défenseur droit a été formé à l'Olympique Lyonnais où il n'a pas été conservé après l'été 2025. Mais il n'est pas le seul car Lilian Deville est aussi testé durant cette préparation. Le latéral droit évoluait avec la réserve brestoise mais n'a pas été retenu à l'issue de la saison qui vient de s'écouler. Lui connaît bien la région car il a évolué en Vert jusqu'en U13, puis à Andrézieux jusqu'en U18, avant donc de s'engager pour deux ans avec le Stade Brestois.

Reste à savoir si au moins l'un de ces trois joueurs parviendra à décrocher un contrat à l'ASSE.