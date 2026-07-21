Prolongé par l'AS Saint-Étienne avant d'être prêté dans la foulée au Pau FC, le jeune défenseur Axel Dodote (19 ans) se retrouve t-il dans une impasse ? Depuis, plusieurs mois, le Pau FC est concerné par une histoire qui pose question. Le club est en effet interdit de recrutement. Pourtant depuis le début du mercato, de nombreux joueurs ont rejoint le projet.

Sur le papier, la trajectoire était idéale. Sécuriser l'avenir du joueur dans le Forez et lui offrir du temps de jeu dans un club de Ligue 2. Mais sur le terrain, le joueur pourrait être privé de compétition pendant de longs mois. Pau serait en effet interdit de recrutement à en croire les informations de Sud Ouest.

Une prolongation blindée jusqu'en 2030 et un prêt stratégique

Passé pro en décembre 2025 avec son club formateur, Axel Dodote a vu l'ASSE lui renouveler toute sa confiance cet été. Le jeune défenseur a en effet prolongé son bail de deux saisons supplémentaires. Cela le lie désormais au club stéphanois jusqu'en 2030 (au lieu de 2028).

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Dans la foulée de cette signature, la direction stéphanoise a acté son prêt sans option d'achat au Pau FC. C'est ce que nous vous avions annoncé ce dimanche. En Béarn, le natif de 2007 devait trouver un cadre idéal pour s'aguerrir au niveau professionnel. Tout en rejoignant une colonie d'anciens Stéphanois bien connus dans le vestiaire palois, Anthony Briançon, Cheikh Fall et tout récemment le gardien Brice Maubleu.

Le couperet du TAS est tombé : Pau ne peut pas enregistrer ses recrues !

Mais, Axel Dodote pourra-t-il jouer sous ses nouvelles couleurs. Le Pau FC fait en effet l'objet d'une interdiction d'enregistrement de nouveaux joueurs pour trois périodes de transferts. Une sanction prononcée par la FIFA en février dernier à la suite d'un litige avec son ancien attaquant sénégalais Mouhamed Diouf. Le club a été condamné à lui verser 150 000 euros d'arriérés de salaire et préjudices.

Saisi par le club béarnais pour tenter de suspendre cette sanction le temps de la procédure d'appel, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a tranché. L'effet suspensif a été refusé selon Sud Ouest. "Par un communiqué de presse, les avocats du joueur ont officialisé la décision du TAS de refuser l’effet suspensif durant la procédure en appel."

Par conséquent, l'interdiction de recrutement reste active immédiatement. Concrètement, le Pau FC se retrouve dans l'impossibilité légale d'enregistrer la moindre recrue auprès de la LFP. Cela bloque net Axel Dodote ainsi qu'une dizaine d'autres joueurs arrivés cet été au club. Pour voir le Pau FC utiliser ses nombreuses recrues, il est impératif que la situation se débloque. Une solution va devoir être trouvé du côté de Pau. Peu probable de voir l'intégralité des transferts réalisés annulés. Statut quo en l'état.