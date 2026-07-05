Brice Maubleu n'a passé qu'une saison à l'ASSE, mais son passage restera marqué par une soirée mémorable face à Rodez. Dans un entretien accordé au média Antichambre, l'ancien gardien stéphanois est revenu sur cette séance de tirs au but qui a fait basculer la saison des Verts. Il explique également pourquoi il a finalement choisi de poursuivre sa carrière à Pau FC.

Arrivé dans un rôle de doublure, Brice Maubleu a longtemps patienté avant d'obtenir sa chance. En fin de saison dernière, le portier de 36 ans a finalement répondu présent lorsque l'ASSE avait besoin de lui. Auteur de prestations solides, avec trois clean sheets en quatre rencontres, il s'est surtout illustré lors du barrage face à Rodez, où son entrée juste avant la séance des tirs au but a marqué les esprits.

Le gardien garde un souvenir très fort de cette soirée à Geoffroy-Guichard. « Des séries de tirs au but avec 10 000 personnes derrière toi, tu n'en vis pas beaucoup dans une carrière. (...) Il y a un aspect psychologique dans cet exercice. Quand tu pars du milieu de terrain avec 10 à 15 000 personnes qui sont comme des fous, cela impacte forcément le tireur. »

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Habitué à afficher beaucoup de sérénité, Maubleu reconnaît avoir vécu un moment hors du commun. Lui qui affiche près de 40 % de penalties arrêtés au cours de sa carrière a même dû s'élancer pour tirer. « La seule différence pour moi, ça a été de devoir tirer. Je n'ai pas voulu prendre trop de risques et j'ai un peu raté mon ouverture du pied. C'était une séance riche en émotions. Je pense avoir reçu plus de 1 000 messages dans la soirée. »

L'ASSE lui a redonné de la visibilité

Après deux saisons passées sans véritable temps de jeu, cette fin d'exercice sous le maillot stéphanois a changé beaucoup de choses.

Brice Maubleu reconnaît que ses performances ont rassuré plusieurs clubs sur son niveau actuel. « Quand on reste deux ans sans jouer et qu'on arrive à 36 ans, les clubs se demandent si on est encore performant. Là, j'ai pu rejouer, faire trois clean sheets sur quatre matchs et quelques arrêts décisifs. Ça a aidé à faire sonner le téléphone pendant la trêve. »

Des prestations qui lui ont permis de retrouver un projet ambitieux en Ligue 2.

Pourquoi Maubleu a choisi Pau plutôt que l'ASSE

Malgré la possibilité de prolonger son aventure dans le Forez, le gardien a préféré relever un nouveau défi avec Pau FC.

Le projet sportif proposé par le club béarnais a rapidement fait la différence. « Le projet m'a séduit immédiatement. Le contrat d'un an plus une année supplémentaire en cas de maintien correspondait à ce que je recherchais. Et le fait de pouvoir jouer a forcément pesé. »

À l'inverse, rester à l'ASSE signifiait accepter un rôle de troisième gardien. « J'avais la possibilité de rester à l'AS Saint-Étienne mais sur un rôle de troisième gardien. Je n'aurais quasiment pas joué, y compris avec la réserve. Si au bout d'un an le club décide de prendre un jeune, tu te retrouves quasiment à la retraite. »

Un choix logique pour un joueur qui a retrouvé le plaisir de la compétition.

Un retour à Geoffroy-Guichard déjà coché

Le calendrier de Ligue 2 lui a immédiatement réservé un rendez-vous particulier. Le dernier déplacement de Pau de la saison est programmé à Geoffroy-Guichard.

Brice Maubleu l'admet avec le sourire. « Le hasard fait que notre dernier match est à Saint-Étienne, donc c'est celui que j'ai regardé en premier. Les collègues de Sainté m'ont déjà un peu chambré en disant que ce match pourrait être décisif, que ce soit pour eux ou pour nous. J'espère qu'il y aura de l'enjeu pour les deux équipes. »

Un rendez-vous qui pourrait offrir de belles retrouvailles entre les supporters stéphanois et un gardien qui, malgré un passage éclair, aura laissé le souvenir d'un homme décisif dans l'une des soirées les plus marquantes de la remontée en Ligue 1.

Source : Antichambre