Le jeune défenseur central Axel Dodote, révélation estivale du groupe pro, va signer son premier contrat professionnel avec l’ASSE dans les prochaines heures. Un passage attendu pour le jeune espoir de la formation stéphanoise.

Axel Dodote n’a que 18 ans, mais son nom commence à faire parler dans les couloirs de L’Étrat et de Geoffroy-Guichard. Alors qu’il ne possédait encore qu’un contrat stagiaire, le défenseur central a bousculé la hiérarchie cet été grâce à des prestations remarquées avec le groupe professionnel. Aligné face à Carouge puis Troyes en match amical, le jeune joueur a impressionné. Sa maturité, sa sérénité dans les duels et sa qualité de relance ont été notables.

Issu de la génération 2007, formé initialement comme milieu de terrain, Dodote a été repositionné en défense centrale en 2023. Cette décision s’est révélée décisive. Depuis, il n’a cessé de franchir les paliers. Il est passé par U17 Nationaux, U19, équipe réserve en N3, et désormais groupe professionnel. Un parcours éclair qui témoigne de son potentiel.

Axel Dodote, un profil à la Wesley Fofana ?

Repéré très jeune par le binôme Anquetil-Karouni alors qu’il évoluait à Torcy, Axel Dodote a rejoint l’ASSE en juillet 2022 après deux saisons passées au pôle espoir de Reims. Travailleur, puissant dans les duels, doté d’un gros volume de jeu et d’une capacité à lire le jeu adverse, il a vite été identifié comme un joueur à fort potentiel.

Les éducateurs du centre de formation n’ont pas hésité à l’utiliser dans des contextes plus exigeants pour tester sa capacité d’adaptation. Lors de la préparation 2025-2026, Sylvain Gibert puis Eirik Horneland lui ont donné sa chance. Dodote n’a pas tremblé et a su séduire par son calme et son application.

Son profil rappelle évidemment celui de Wesley Fofana : formé au milieu, reconverti en défense, explosif dans les duels et doté d’une vraie capacité d’anticipation. Comme son aîné, Dodote a également connu ses premières sélections avec l’Équipe de France U18 en juin dernier. Depuis il est convoqué systématiquement et devient une pièce maitresse avec 7 sélections depuis juin dernier.

L’ASSE sécurise un talent à fort potentiel

Dans un contexte où les jeunes talents attisent les convoitises, l’ASSE n’avait pas le droit à l’erreur. Axel Dodote était sous contrat stagiaire jusqu’en 2027, mais sans contrat professionnel. Une situation risquée pour un profil aussi prometteur.

Annoncé par Le Progrès en octobre dernier, le dossier a patiné pendant plusieurs semaines. Les deux parties sont désormais entièrement d'accord et le club a donc décidé de franchir le pas et de lui offrir son premier contrat professionnel. Cela scelle ainsi la confiance du staff dans ce jeune défenseur. Un choix stratégique pour sécuriser un joueur formé au club. Il pourrait devenir une vraie option dans la rotation défensive dans les mois à venir.