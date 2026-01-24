Accroché par Grenoble à la dernière seconde après avoir mené 2-0, le Pau FC est coincé dans le ventre mou de la Ligue 2. Après quatre matches sans victoires, le club a décidé de se séparer de son entraîneur Nicolas Usaï.

Révolution à venir au Pau FC. Entraîneur depuis l'été 2023, Nicolas Usaï a été licencié de son poste ce samedi 24 janvier. Une décision qui fait suite à une nouvelle contreperformance du club béarnais vendredi lors de la 20e journée de Ligue 2. Face à Grenoble, le Pau FC menait de deux buts grâce aux réalisations de Tom Pouilly (44') et Steeve Besnard (63'). Mais il s'est encore sabordé. Pourtant dominateurs, les Palois se sont écroulés en fin de rencontre. En effet, ils se sont fait rejoindre au score au bout du temps additionnel après des buts d'Evans Maurin (78') et Lucas Bernadou (90'+4).

Le club coincé au 10e rand de Ligue 2

De quoi pousser la direction du Pau FC à frapper fort. Dans un communiqué publié sur son compte X, le dixième du championnat de Ligue 2 a annoncé que les deux parties mettaient fin à leur collaboration "d'un commun accord". "Le club tient à remercier chaleureusement Nicolas pour son professionnalisme et son investissement sans faille. Il aura activement contribué au développement du club en Ligue 2", est-il également écrit.

