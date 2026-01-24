Trois anciens joueurs de l’ASSE ont choisi des destinations pour le moins surprenantes afin de poursuivre leur carrière. De la Bolivie à l’Ouzbékistan, en passant par la Grèce, ces ex-Stéphanois ont opté pour des challenges inattendus, loin de Geoffroy-Guichard et des projecteurs européens.

L’ASSE a souvent servi de tremplin à de nombreux joueurs, parfois pour une courte durée. Certains passages restent éphémères, mais marquent des trajectoires de carrière singulières. Ces derniers jours, trois anciens Verts ont officialisé des signatures qui n’ont pas manqué de surprendre les supporters. Tous ont en commun la volonté de se relancer, de retrouver du temps de jeu et un rôle central dans des clubs aux contextes sportifs très différents. Des choix forts, assumés, qui témoignent aussi de la diversité des parcours après Saint-Étienne.

Eliaquim Mangala, cap sur la Bolivie

Son passage à l’ASSE n’aura laissé qu’un souvenir discret. Arrivé lors de la seconde partie de saison 2021-2022 sous les ordres de Pascal Dupraz, Eliaquim Mangala n’a disputé que quelques rencontres avec le maillot vert. À 34 ans, l’ancien international français poursuit pourtant sa carrière dans une direction totalement inattendue. Le défenseur central s’est engagé avec Oriente Petrolero, club de première division bolivienne basé à Santa Cruz.

Ce choix étonne, tant la destination reste rare pour un joueur au CV aussi fourni. Après plusieurs saisons marquées par des blessures et un manque de continuité, Mangala tente un pari audacieux. Dans un championnat peu médiatisé en Europe, il espère retrouver du rythme et s’imposer comme un cadre de son équipe. Une manière aussi de prolonger sa carrière en relevant un défi hors normes.

Darnell Bile et Yanis Lhéry (formés à l'ASSE), des paris risqués à l’étranger

La Grèce demeure une terre d’accueil pour plusieurs anciens Stéphanois. Alors qu’Yvann Maçon évolue désormais à Larissa, un autre ex-Vert va découvrir un contexte particulièrement tendu. À seulement 20 ans, l'explosif Darnell Bile s’est engagé avec Panserraikos, actuel bon dernier du championnat grec, à cinq longueurs de l’avant-dernier Larissa. Libre depuis la fin de son passage à l’Asteras Tripolis, l’ailier sort d’une saison 2024-2025 très compliquée, avec aucun but, une seule passe décisive et seulement 399 minutes disputées en 14 apparitions toutes compétitions confondues.

Panserraikos mise sur sa jeunesse et sa vitesse pour tenter de se maintenir. Pour Bile, ce nouveau challenge représente une opportunité de relance dans un contexte sous pression, où chaque performance comptera. Un pari risqué, mais potentiellement formateur.

Autre trajectoire singulière, celle de Yanis Lhéry. À 22 ans, l’ancien Stéphanois quitte l’Espagne et l’AD Alcorcón pour rejoindre le Xorazm Urganch PFK, en Ouzbékistan. Après la douceur ibérique, il va découvrir un championnat émergent et des conditions bien plus rudes. Un transfert surprenant, qui illustre une fois encore la mondialisation du football et les chemins parfois inattendus empruntés par les anciens de l’ASSE pour poursuivre leur progression.