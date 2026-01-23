Ce vendredi, dix clubs de Ligue 2 ont lancé un nouveau week-end de compétition. Cette 20ᵉ journée de championnat verra s’affronter six des sept premières équipes du classement. Voici le résumé et les enjeux des cinq rencontres de ce 23 janvier.

Battu 3-0 à domicile par Guingamp lundi soir, Nancy retrouvait déjà Marcel-Picot ce vendredi soir. Face à Rodez, les Lorrains avaient l’opportunité de dépasser leur adversaire du soir tout en prenant potentiellement leurs distances avec la zone rouge.

Laval, de son côté, aimerait bien sortir de cette zone. Les Mayennais voient Bastia revenir très fort et n’avaient plus qu’un point d’avance sur les Corses avant cette journée. Sur la pelouse d’Amiens, les Tangos souhaitaient s’imposer pour revenir à égalité de points avec les Picards, barragistes.

On les croyait condamnés, Bastia avait la possibilité de quitter la dernière place ce vendredi. Le Sporting accueillait Montpellier, qui a besoin de se relancer à Furiani après cinq matchs sans victoire en Ligue 2.

Au milieu du classement, Clermont, battu par l'ASSE le week-end dernier, pouvait revenir à hauteur du FC Annecy. Les Auvergnats disputaient un second déplacement consécutif dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pau, de son côté, souhaite toujours se mêler à la course à la montée. Les coéquipiers d’Anthony Briançon recevaient Grenoble et pouvaient provisoirement revenir à deux points du top 5.

Résumé des rencontres

Amiens 0 - 0 Laval

Duel entre mal classés qui se solde par un 0-0. C’est le statu quo entre les Amiénois, 15ᵉ, et les Lavallois, 17ᵉ, au classement de Ligue 2. Boulogne, en déplacement au Red Star ce samedi, pourrait avoir un coup à jouer suite à ce résultat.

Annecy 2 - 1 Clermont

Avec cette victoire, Annecy s’affirme dans la première partie de tableau et met Clermont à distance. L’ouverture du score est venue de Valentin Jacob à la 33ᵉ minute de jeu. Quentin Paris a doublé la mise à la 72ᵉ. Clermont a réduit l’écart dans le temps additionnel grâce à Diedhiou (92ᵉ), mais trop tard.

Bastia 0 -2 Montpellier

Alexandre Mendy a parfaitement lancé Montpellier dès la 2ᵉ minute de jeu. Yanis Issoufou double la mise en seconde période et consolide les trois points. Avec cette victoire, les Montpelliérains n’abdiquent pas et tentent de rester au contact de la première partie du tableau.

Nancy 1 - 3 Rodez

Cinq jours après avoir concédé une défaite 3-0 contre Guingamp à domicile, Nancy s’incline de nouveau et reste à portée de fusil du bas de tableau. Les buts côté ruthénois ont été inscrits par Ibrahima Baldé dès la 8ᵉ minute, puis par Taïryk Arconte à la 57ᵉ. Adrien Dabasse a tenté de sonner la révolte à la 85ᵉ minute pour les Lorrains, avant d’être crucifié à la 98ᵉ par Kenny Nagera.

Pau 2 - 2 Grenoble

Avec des buts signés Tom Pouilly (44ᵉ) et Steeve Beusnard, Pau pensait s’imposer à domicile et se rapprocher du Top 5 en attendant les rencontres de ce samedi. Mais les Grenoblois sont revenus au score en fin de match grâce à Evans Maurin et Bernadou.

Classement provisoire de la Ligue 2 - J20