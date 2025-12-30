Après un début de saison canon, le FC Pau marque le pas. Les Palois restent 7ème de Ligue 2 avec 26 points. Seulement à quatre longueurs de l'ASSE. Nicolas Usaï s'est livré auprès de Foot Mercato. Il revient sur le début de saison de son équipe et se projette.

Nicolas Usaï, entraineur du FC Pau : "Le bilan comptable est bon, on est dans le tableau de marche, et même on est peut-être un peu au-dessus par rapport aux saisons précédentes. Après, c’est un double sentiment, c’est-à-dire la satisfaction d’être à l’issue des matchs aller avec 26 points, donc sur le plan comptable, c’est bien, mais notre demi-saison, on peut la partager en deux avec un très bon début, où ça a été quand même quelque chose d’étonnant pour tout le monde de bien démarrer alors qu’on avait le groupe qui avait changé à 90%, avec des joueurs qui découvrent la division.

On a eu un creux où on a eu deux matchs difficiles, Dunkerque et Saint-Etienne (0-3 et 6-0) où on a pris des volées, on s’est fait sortir en Coupe de France, et ce qui nous a permis de finir sur une note un peu plus positive c’est la victoire à Montpellier."

Pau sans limite en Ligue 2

Nicolas Usaï, entraineur du FC Pau : "Aucun intérêt à tirer des plans sur la comète en disant qu’aujourd’hui, on a 26 points à la trêve et le but du jeu, c’est de finir dans le top 7, avec 50 points. Ce n’est pas de la démagogie ou de la langue de bois, on a vu pendant deux mois qu’on n’a pas gagné un match et on sait que ça peut nous arriver, donc si on sait que ça peut nous arriver entre octobre et novembre, il faut être vigilant et surtout pas se taper sur le ventre en disant, on a 26 points, il faut finir dans le top 7 ou le top 5. Continuons à progresser. L’important, le mot qui est important, c’est la progression de l’équipe, et à travers la progression de l’équipe, la progression individuelle de nos jeunes."

Usaï, un jour en Ligue 1 ?

Nicolas Usaï, entraineur du FC Pau : "Si un jour j’ai le bonheur de connaître le championnat de Ligue 1, bien sûr que j’en serais très heureux, mais je me sens très privilégié déjà d’être en poste en Ligue 2 parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de coaches de qualité qui sont sur le carreau. L’idée c’est d’être ambitieux et de ne pas se fixer de limites."

Source : Foot Mercato