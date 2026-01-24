Chico Lamba à succédé à Eirik Horneland en conférence de presse ce jeudi. Le portugais, de retour à la compétition depuis le week-end dernier a évoqué son adaptation à l'ASSE et à l'environnement stéphnaois. Extraits.

Chico Lamba (Défenseur de l’ASSE) : “Mon adaptation à Saint-Etienne ? Pendant cette période d'absence, j'ai profité du temps pour découvrir un peu plus Saint-Etienne, notamment parce que ma copine était présente. C'est quelque chose, moi, que je n'ai pas trop l'habitude de faire, mais tous les deux, on est sortis un petit peu ensemble pour découvrir la ville. Elle a vraiment apprécié. C'est mieux qu'Arouca."



Lamba (ASSE) s'attend à une rude bataille à Reims

Chico Lamba (Défenseur de l’ASSE) : "Je pense que ce n'était pas une bonne période pour nous, mais je pense que ce n'est pas seulement à cause de moi. Si tout va bien, c'est l'équipe. Si tout ne va pas bien, c'est toujours l'équipe. Pendant cette période, on n'a pas réussi à trouver le bon rythme pour arriver à continuer à remporter des matchs. C'est malheureusement des choses qui arrivent pendant une saison. Je nous sens un peu mieux au niveau de cette confiance et on travaille bien et on va essayer de retrouver ce rythme qui nous a manqué."



Lamba (ASSE) s'attend à une rude bataille à Reims

Chico Lamba (Défenseur de l’ASSE) : "Avant toute chose, l'objectif, il est collectif. On le connaît tous. Tout le monde sait ce qu'on cherche à obtenir. C'est ce retour en Ligue 1. On a l'envie de faire une bonne deuxième partie de saison. On va essayer de faire le meilleur pour nous, pour les supporters et pour aller chercher cet objectif collectif."



Lamba (ASSE) s'attend à une rude bataille à Reims

Chico Lamba (Défenseur de l’ASSE) : "La sélection ? Oui, c'est mon objectif. Retrouver l'équipe Espoir du Portugal fait partie de mes objectifs. Je sais que pour ça, il va falloir que je continue à jouer des matchs, à rendre de bonnes prestations individuelles. Je sais que ça ne va pas être facile. Mais je sais que si je fais de mon mieux, j'aurai peut-être cette chance. Et puis si elle arrive, je serai très heureux."



Source : asse.fr