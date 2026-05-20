Si le dernier barrage avait eu une issue heureuse pour l’ASSE, l’historique des Verts lors de ces rencontres ne joue pas vraiment en leur faveur. Avant la double confrontation face à Nice, retour sur les derniers matchs de barrages joués par le club forézien.

Depuis la saison 2016-2017, la LFP a réinstauré les barrages entre le 18ᵉ (16ᵉ depuis la saison 2023-2024) de Ligue 1 et le 3ᵉ de Ligue 2. Dès la saison suivante, des matchs de play-offs ont été instaurés entre le vainqueur de confrontations entre le quatrième et le cinquième de Ligue 2 puis entre le troisième et le vainqueur du premier match de play-off pour déterminer l’adversaire du barragiste de Ligue 1.

Ces dernières saisons, l’ASSE est habituée à devoir passer par les barrages pour déterminer dans quel championnat elle évoluera la saison suivante. Avant leur troisième participation en cinq saisons, les Verts avaient déjà joué des match de barrages

Une montée manquée dès la première saison professionelle de l’ASSE

L’année de sa création, l’ASSE est inscrite en seconde division pour la saison 1933-1934. En fin d'exercice, les Ligériens ont l’opportunité de monter en première division à l’occasion des barrages. Deuxièmes de la poule Sud, les Verts sont contraints de jouer des matchs de barrages face au troisième et au quatrième de la poule nord.

Le 13 puis le 20 mais, l’ASSE se déplacent deux fois en Alsace, à Mulhouse puis à Strasbourg. Les Verts s’inclinent respectivement 2-1 et 2-0 et doivent renverser la vapeur au retour. Malheureusement, le club stéphanois est tenu en échec par Mulhouse (1-), puis par Strasbourg (4-4) et ne verra pas l’élite.

50 ans après, les Verts échouent à nouveau

Venus à bout de l’Olympique Lyonnais puis de l’OGC Nice lors des matchs de pré-barrage, le RC Paris doit maintenant faire face au dix-huitième de première division pour monter. Cette saison-là, c’est l’ASSE qui est contrainte de jouer sa survie dans l’élite face au club francilien.

Au match aller, le mardi 15 mai, les parisiens et stéphanois se neutralisent sur le score de 0-0. Tout va donc se jouer quatre jours plus tard dans le Chaudron. Lors du retour, les Verts sont battus 2-0 et redescendent en seconde division.

La saison suivante, l’ASSE s’incline 2-0 face à Rennes lors des pré-barrages d'accession et poursuit sa malédiction.

Auxerre plonge le Chaudron dans le Chaos

Abandonné en 1993, le système de barrage aller-retour a réapparu lors de la saison 2016-2017. Cinq saisons plus tard, l’ASSE est contrainte de jouer face à Auxerre pour sauver sa peau dans l’élite. Longtemps vingtièmes sous les ordres de Claude Puel, les Verts ont réussi à remonter au classement sous les ordres de Pascal Dupraz.

Malheureusement, les stéphanois n'accrochent pas le maintien direct et tombent en Ligue 2 face au club de l’Yonne. Après un score équivalent à l’aller puis au retour (1-1 lors des deux rencontres), l’AJA s’impose aux tirs aux buts dans un Chaudron qui a ensuite basculé dans le chaos.

L’ASSE met fin à la malédiction face à Metz

Deux ans après la relégation, l’ASSE doit à nouveau jouer les barrages pour espérer retrouver la Ligue 1. Après une fin de saison où les Verts se sont écroulés lors des trois dernières journées au profit du SCO, les hommes d’Olivier Dall’Oglio doivent défier Rodez en match de play-off.

Irvin Cardona puis Nathanaël Mbuku délivrent le Chaudron et offrent aux stéphanois une double confrontation décisive face à Metz. Le club ligérien s’impose deux à un à l’aller et fait un pas vers la Ligue 1. Sur la pelouse de Saint-Symphorien, Metz renverse la double confrontation malgré une infériorité numérique. Léo Pétrot remet rapidement les compteurs à égalité.

Aucun des deux équipes ne parvient à marquer le but décisif avant la fin du temps réglementaire. En prolongations, le coach de l’ASSE lance Wadji, de retour d’une énième blessure lors de cette saison 2023-2024. Le sénégalais inscrit le but du 2-2 à la 117ᵉ minute et envoie le club en Ligue 1.

Pour la première fois de son histoire, le club stéphanois remporte un barrage et retrouve l’élite pour une saison avant de redescendre en mai 2025.

Troisièmes de Ligue 2 malgré des ambitions de montée directe, l’ASSE a à nouveau dû défier Rodez lors du second match de Play-Offs. Comme il y a deux ans, les Verts ont battu les Aveyronnais et ont encore leur chance de monter en Ligue 1. Il faudra pour cela venir à bout de Nice, mardi 26 puis vendredi 29 mai.

Sources : ASSE-Stats