L'ASSE connaît son adversaire. Ce sont les Aiglons de l'OGC Nice qui se dresseront sur la route des Verts pour les barrages de promotion en Ligue 1, les mardi 26 et vendredi 29 mai. Claude Puel a pris la parole après le nul honteux contre Metz et l'envahissement du terrain par les supporters niçois. Il ne cache pas les difficultés, mais affiche une sérénité qui en dit long.

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Les Aiglons avaient besoin de gagner pour se maintenir directement. Ils ont fait match nul 0-0 contre Metz, déjà relégué depuis plusieurs semaines et sans rien à jouer. Le résultat a provoqué l'incompréhension et la colère des supporters niçois, qui ont envahi le terrain en fin de rencontre. Nice termine la saison régulière à la 16e place de Ligue 1 avec seulement 32 points, barragiste, avec une différence de buts de -23 qui illustre une saison de naufrage.

Pour l'ASSE, qui a battu Rodez aux tirs au but (0-0, 7-6) après une séance épique à Geoffroy-Guichard, l'adversaire est connu. Et le contexte qui entoure cet adversaire sera très particulier.

Puel : "Il n'y a pas de regrets à avoir"

Claude Puel a a réagit après la soirée. Sur le contenu du match face à Metz, il a été sans concession sur sa propre équipe : « Je pense qu'on a fait une très pauvre première mi-temps. On ne s'est pas libéré techniquement. Metz a fait un très bon match. Ils se sont lâchés eux. Je pense d'ailleurs que si ils avaient joué à ce niveau là toute la saison, ils n'auraient pas été dans cette situation. Bravo à eux. »

Une façon de reconnaître que Metz a été meilleur, tout en soulignant le paradoxe d'un adversaire déjà condamné qui produit sa meilleure performance de la saison. Nice a mieux joué en deuxième mi-temps, s'est créé des situations, mais n'a pas réussi à concrétiser. « Il n'y a pas de regrets à avoir », a-t-il dit, tout en félicitant Auxerre et Le Havre qui ont su arracher leur maintien en gagnant.

"On ira chercher notre maintien en prolongeant la saison"

Sur les barrages, Puel a adopté un ton froid comme il en a le secret. Une acceptation froide de la réalité et une projection immédiate sur la suite : « On ira chercher notre maintien en prolongeant la saison. Le plus important sera cette double confrontation face à l'ASSE. »

Mais avant les Verts, il y a la finale de la Coupe de France contre Lens. Et Puel refuse de zapper cette échéance : « Même une finale est importante. Ça peut être la meilleure des manières de préparer la double échéance derrière. On va se pencher sur cette finale. Après on passera aux deux échéances contre Saint-Étienne. »

Un message clair : la Coupe de France ne sera pas sacrifiée sur l'autel des barrages. Puel veut une équipe qui joue bien avant de jouer juste.

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« On se remet en ordre de marche dès le début de la semaine. On sait qu'on prolonge notre saison. C'est comme ça, il faut malheureusement y faire face. On va s'employer avec tout mon staff à retrouver toutes les meilleures énergies. »

Une équipe barragiste peut être dangereuse précisément parce qu'elle a tout à perdre. Nice, malgré une saison catastrophique, reste un club de Ligue 1 avec des joueurs habitués au haut niveau. L'ASSE, qui vient de Ligue 2, aborde ces barrages avec l'avantage psychologique d'un club qui veut monter et plus de fraicheur physique. Mais rien ne sera simple.

ASSE - Nice : Le calendrier des barrages

Les deux confrontations se joueront sur deux matchs aller-retour :

Mardi 26 mai : match aller

: match aller Vendredi 29 mai : match retour

Le vainqueur de cette double confrontation évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. L'ASSE a l'expérience des barrages. Nice a la pression de devoir se sauver. Geoffroy-Guichard attend.

Source : conférence de presse Claude Puel