Depuis dimanche soir, l’ASSE connaît désormais l’identité de son ultime adversaire dans la course à la montée. Pour espérer retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, les Verts devront franchir l’obstacle niçois lors des barrages. Avant cette double confrontation, la commission de discipline de la LFP, qui s'est réunie ce mercredi, a sanctionné l'OGC Nice. Voici les décisions de ce 20 mai 2026.

Avant cette dernière journée de Ligue 1, la situation était claire pour l’OGC Nice. Les hommes de Claude Puel devaient obtenir un meilleur résultat qu’Auxerre ou Le Havre afin d’éviter la place de barragiste. Pendant que Nice recevait un FC Metz déjà condamné à la dernière place, l’AJA se déplaçait à Lille et Le Havre allait défier Lorient.

Mais le scénario espéré par les Niçois ne s’est jamais concrétisé. Auxerre comme Le Havre ont rapidement pris les devants dans leurs rencontres respectives, tandis que Nice s’est montré incapable de faire sauter le verrou messin. Le match s’est finalement terminé sur un score nul et vierge (0-0), laissant les Aiglons à leur place de barragiste. C’est donc bien l’ASSE qui croisera leur route dans quelques jours.

Des sanctions attendues pour les niçois

Comme si cette désillusion ne suffisait pas, Claude Puel pourrait également devoir composer sans Elye Wahi lors du match aller à Geoffroy-Guichard. L’attaquant prêté par Francfort a reçu un avertissement en première période face à Metz. Un carton jaune loin d’être anodin puisqu’il s’agit du cinquième depuis son retour en Ligue 1.

Sauf surprise, la commission de discipline devait confirmer mercredi une suspension automatique pour le barrage aller contre les Stéphanois. Une absence importante pour Nice, alors que Wahi reste l’un des joueurs les plus dangereux offensivement.

Par ailleurs, le club azuréen pourrait également être sanctionné après les incidents ayant suivi le match face à Metz. Plusieurs supporters niçois ont envahi la pelouse et des fumigènes ont été lancés en direction de la tribune présidentielle. Une fermeture partielle ou totale de tribune pour le match retour à l’Allianz Riviera n’est donc pas à exclure.

Nice sanctionné par la LFP

Ce mercredi 20 mai, la commission de discipline de la LFP a statué sur différents dossiers : "

Réunie le 20 mai 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :