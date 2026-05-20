Depuis dimanche soir, l’ASSE connaît désormais l’identité de son ultime adversaire dans la course à la montée. Pour espérer retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, les Verts devront franchir l’obstacle niçois lors des barrages. Avant cette double confrontation, la commission de discipline de la LFP, qui s'est réunie ce mercredi, a sanctionné l'OGC Nice. Voici les décisions de ce 20 mai 2026.
Avant cette dernière journée de Ligue 1, la situation était claire pour l’OGC Nice. Les hommes de Claude Puel devaient obtenir un meilleur résultat qu’Auxerre ou Le Havre afin d’éviter la place de barragiste. Pendant que Nice recevait un FC Metz déjà condamné à la dernière place, l’AJA se déplaçait à Lille et Le Havre allait défier Lorient.
Mais le scénario espéré par les Niçois ne s’est jamais concrétisé. Auxerre comme Le Havre ont rapidement pris les devants dans leurs rencontres respectives, tandis que Nice s’est montré incapable de faire sauter le verrou messin. Le match s’est finalement terminé sur un score nul et vierge (0-0), laissant les Aiglons à leur place de barragiste. C’est donc bien l’ASSE qui croisera leur route dans quelques jours.
Des sanctions attendues pour les niçois
Comme si cette désillusion ne suffisait pas, Claude Puel pourrait également devoir composer sans Elye Wahi lors du match aller à Geoffroy-Guichard. L’attaquant prêté par Francfort a reçu un avertissement en première période face à Metz. Un carton jaune loin d’être anodin puisqu’il s’agit du cinquième depuis son retour en Ligue 1.
Sauf surprise, la commission de discipline devait confirmer mercredi une suspension automatique pour le barrage aller contre les Stéphanois. Une absence importante pour Nice, alors que Wahi reste l’un des joueurs les plus dangereux offensivement.
Par ailleurs, le club azuréen pourrait également être sanctionné après les incidents ayant suivi le match face à Metz. Plusieurs supporters niçois ont envahi la pelouse et des fumigènes ont été lancés en direction de la tribune présidentielle. Une fermeture partielle ou totale de tribune pour le match retour à l’Allianz Riviera n’est donc pas à exclure.
Nice sanctionné par la LFP
Ce mercredi 20 mai, la commission de discipline de la LFP a statué sur différents dossiers : "
Réunie le 20 mai 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :
EXCLUSIONS
LIGUE 1 MCDONALD’S
Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 26 mai 2026.
Benjamin ANDRE (LOSC)
Mahdi CAMARA (Stade Rennais FC)
Christian MAWISSA (AS Monaco)
Elye WAHI (OGC Nice)
POLICE DES TERRAINS
LIGUE 1 MCDONALD’S
33e journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris Saint-Germain – Stade Brestois 29 du dimanche 10 mai 2026.
Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques et expressions visuelles constatées.
Fermeture pour un match ferme de la tribune Auteuil du Parc des Princes.
Cette sanction s’appliquera lors du premier match à domicile de Ligue 1 McDonald's de la saison 2026/2027.
34e journée de Ligue 1 McDonald’s : OGC Nice – FC Metz du dimanche 17 mai 2026.
Comportement des supporters de l’OGC Nice : usage et jet d’engins pyrotechniques, envahissement de terrain et dégradations au coup de sifflet final.
Deux matchs à huis clos total et un match avec sursis du stade de l’Allianz Riviera.
Cette sanction s’applique immédiatement."
Les aiglons seront bel et bien privés d’Elye Wahi au barrage aller et de leur public lors du retour face à l’ASSE.