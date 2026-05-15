L’ASSE a validé son billet pour les barrages de Ligue 1 au terme d’un scénario totalement irrespirable face à Rodez (0-0). Longtemps accrochés, les Verts ont dû attendre une séance de tirs au but d’anthologie et un Brice Maubleu monumental pour faire exploser Geoffroy-Guichard.

Pendant 90 minutes, les hommes de Philippe Montanier ont peiné à prendre le dessus sur une équipe ruthénoise parfaitement organisée. Malgré plusieurs situations intéressantes, les Stéphanois n’ont jamais réellement réussi à faire basculer la rencontre. Rodez a tenu bon. L’ASSE aussi. Et tout s’est finalement joué lors de la terrible séance de tirs au but.

Le tournant du match intervient dans le temps additionnel. À la 92e minute, Philippe Montanier décide de remplacer Gautier Larsonneur par Brice Maubleu, spécialement pour la séance. Un choix osé. Mais un choix gagnant.

Brice Maubleu lance un scénario totalement fou

Dès les premiers tirs, le gardien stéphanois change totalement l’atmosphère du Chaudron. Brice Maubleu stoppe les deux premières tentatives de Rodez et place immédiatement l’ASSE dans une position idéale.

Mais les Verts n’en profitent pas totalement. Ben Old puis Aïmen Moueffek échouent eux aussi face au gardien adverse. Impossible de départager les deux équipes après les cinq premiers tirs. Direction la mort subite.

Et c’est là que la soirée devient complètement irréelle.

Maubleu continue son show. Le portier stéphanois détourne le neuvième penalty ruthénois et pense alors conclure lui-même la séance. Le gardien de l’ASSE s’avance avec l’occasion d’envoyer les Verts en barrage… mais manque sa tentative.

Geoffroy-Guichard retient son souffle.

Mickaël Nadé délivre finalement Geoffroy-Guichard

Quelques secondes plus tard, Brice Maubleu se rattrape immédiatement en stoppant un nouveau penalty de Rodez. Cette fois, l’ASSE ne laisse pas passer sa chance.

Mickaël Nadé s’avance. Le défenseur stéphanois transforme sa tentative et libère tout un stade. Les Verts décrochent leur qualification pour les barrages d’accession à la Ligue 1 dans une ambiance totalement folle.

Cette soirée restera comme l’un des grands scénarios récents vécus à Geoffroy-Guichard. Longtemps incapable de faire la différence dans le jeu, l’ASSE a trouvé son héros dans les buts. Brice Maubleu a changé le destin des Verts en quelques minutes seulement.