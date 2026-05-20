L’ASSE s’est invitée dès les premiers mots de François-Xavier Bieuville. Le nouveau préfet de la Loire, officiellement installé ce lundi, n’a pas caché son émotion en évoquant l’AS Saint-Étienne, un club qui a profondément marqué son enfance. Une déclaration forte, dans les colonnes d'Ici Saint-Etienne qui résonne forcément auprès des supporters stéphanois.

À peine arrivé dans la Loire, François-Xavier Bieuville a déjà envoyé un signal fort. Le successeur en préfecture, jusqu’ici en poste à Mayotte, découvre un territoire qu’il admet connaître encore imparfaitement. Mais un symbole lui était déjà familier, l’AS Saint-Étienne.

Juriste de formation, passé par les douanes, plusieurs préfectures et différents ministères, le haut fonctionnaire possède un parcours dense. Pourtant, lorsqu’il évoque Saint-Étienne, c’est bien le football qui surgit immédiatement dans son discours.

Cette prise de parole n’a rien d’anodin. Dans une ville où l’ASSE dépasse largement le simple cadre sportif, afficher une sensibilité à l’histoire verte est un marqueur fort. Cela témoigne aussi d’une compréhension rapide de ce qui anime profondément le territoire ligérien.

L’ASSE, un souvenir d’enfance toujours vivant

François-Xavier Bieuville n’a pas simplement mentionné le club par convenance institutionnelle. Son témoignage s’est voulu personnel, presque nostalgique.

Le préfet a rappelé combien l’épopée stéphanoise avait marqué toute une génération. Il a évoqué ces grandes soirées européennes, le souvenir mythique du poteau carré et ces cartes Panini échangées dans les cours d’école. "Ce club de foot a baigné mon enfance. Il a été pas seulement une histoire de la Loire, mais c'est une histoire de la France tout entière. Chacun a vibré sur ces grandes rencontres de foot, chacun a vibré sur ce poteau carré et chacun se souvient de ces temps-là. Moi, enfant, j'ai échangé les cartes Panini dans la cour d'école. J'ai été profondément marqué dans mon enfance."

Des images qui parlent immédiatement aux amoureux des Verts.

En déclarant que "l’ASSE a baigné son enfance", il replace le club dans une dimension nationale. Celle d’une institution qui a dépassé les frontières de la Loire pour devenir un symbole populaire dans toute la France.

Ce rappel n’est pas anecdotique. Il souligne le poids historique de l’ASSE dans l’imaginaire collectif. Même loin du Forez, le club continue de porter cette mémoire unique.

Un message d’espoir avant une échéance capitale

Le nouveau préfet n’a pas manqué d’évoquer l’actualité sportive du club. Avec attention, il s’est projeté sur la prochaine échéance des Verts face à Nice.

Conscient de l’importance du rendez-vous, il a affiché son souhait de voir Saint-Étienne l’emporter. Pour lui, une victoire pourrait permettre de continuer à rêver d’un retour parmi l’élite. "Je crois que le prochain match a lieu le 26 et on va recevoir Nice. Ça va être une une épreuve importante pour l'équipe parce que je crois que Nice est une très bonne équipe. Ce que j'espère, c'est que, évidemment, Saint-Étiennel'emporte parce que ça permettra sans doute de réenvisager la D1. Et je pense que cette D1, elle sera sans doute la récompense du travail d'une équipe. En tout cas, ça sera la récompense de l'ensemble de Saint-Etienne."

Sur un autre dossier brûlant, celui des groupes de supporters et de la menace de dissolution des Magic Fans et des Green Angels, François-Xavier Bieuville est resté prudent. Il a refusé de commenter un sujet actuellement piloté au niveau ministériel.