Actuellement en course pour monter en Ligue 1, l’ASSE espère également obtenir le titre de champion de Ligue 2. Seconds derrière Troyes, qui caracole en tête depuis plus de six mois, les Verts souhaitent doubler l’ESTAC sur le fil pour terminer en tête du championnat pour la quatrième fois de son histoire. Retour sur les trois fois où le club ligérien a remporté la Ligue 2.

L’objectif a été fixé dès cet été. L’ASSE ne veut pas seulement retrouver l’élite, elle veut remporter le championnat. En dépensant plusieurs dizaines de millions cet été, les Stéphanois se sont donné les moyens d’y arriver sur le papier.

La réalité du terrain est cependant différente. À quatre journées du terme de l’exercice 2025-2026, les Verts maintiennent la pression sur le leader, Troyes, défait à Rodez. Les Stéphanois qui sont donc revenus à un point de l'ESTAC, n’ont également que trois longueurs d’avance sur Le Mans, solide troisième de Ligue 2. À ce stade de la saison, l’objectif d’un quatrième titre en Ligue 2 est encore loin d’être atteint. L’ASSE serait bien inspirée de s’offrir l’ESTAC dans le Chaudron, fin avril pour s'approcher au maximum de cet objectif.

L’ASSE gagne la D2 en jouant une Coupe d’Europe

Un an après l’arrivée de Roger Rocher en tant que président du club, l’ASSE est reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison 1961-1962. Dix-septièmes, les Verts ont réalisé une saison catastrophique en championnat. Une semaine avant la relégation, le club ligérien avait pourtant remporté la Coupe de France face à Nancy (1-0).

Les Verts joueront donc en D2 tout en étant qualifiés pour la Coupe des vainqueurs de coupe lors de la saison 1962-1963. En Europe, l’ASSE passera pour la première fois un tour mais chutera en huitièmes face à Nuremberg.

En championnat, l’ASSE dominera la Ligue 2 et s’offrira le titre de champion devant Nantes et Sochaux. Avec trois défaites, huit nuls et 25 victoires, les hommes de François Wicart s’offrent leur premier titre en seconde division. Cette saison sera marquée par le retour au club de Rachid Mekloufi, quelques mois après la fin de la guerre d’Algérie.

Forts de leur titre de champion de D2, les joueurs stéphanois réaliseront l’exploit de terminer en tête de la D1 dès leur remontée, marquant ainsi le second sacre de l’ASSE dans l’élite.

Les Verts frôlent la disparition avant de retrouver l’élite

Après ce premier titre en Ligue 2, l’ASSE connaîtra son âge d’or pour atteindre les dix titres de champion de France, six Coupes de France. L’apogée sera évidemment l’épopée et la défaite en finale de la Coupe d’Europe des clubs champions, il y a cinquante ans, en 1976. À l’issue de l’ère Rocher, les Verts connaîtront des années bien plus sombres avec notamment un retour en D2 à la fin des années 90.

Lors des saisons 1996-1997 puis 1997-1998, les Ligériens termineront à la dix-septième place, soit au bord de la relégation en National. Robert Nouzaret prend ensuite la tête de l’effectif stéphanois, qui retrouvera l’élite en remportant le championnat de D2 devant Sedan, Troyes ou le LOSC.

Avec des joueurs comme Jérôme Alonzo, Jérémie Janot, Lionel Potillon, Patrick Guillou, Julien Sablé, Adrien Ponsard, l’équipe stéphanoise a réussi à retrouver l’élite et espère s’y stabiliser grâce à l’élan de ce second titre de champion de D2.

Bridonneau sur le fil

Deux saisons après sa dernière remontée, l’ASSE est malheureusement tombée dans l’antichambre. Après deux ans passés en milieu de tableau, les hommes de Frédéric Antonetti sont dans le flou total et n’ont pas vraiment d’objectif de fin de saison. Après un début d’exercice en demi-teinte, les Verts enchaînent les bonnes prestations et s’offrent le droit de croire à un retour en Ligue 1.

Entre-temps, Bernard Caïazzo rachète les parts d’Alain Bompard pour devenir actionnaire du club. Sur le terrain, les joueurs continuent de faire le travail et s’emparent de la tête de la Ligue 2 à dix journées de la fin. Alors que le titre tend les bras à l’ASSE, les Ligériens perdent au Havre lors de l’avant-dernière journée et sont à la merci du SM Caen.

Avec deux points de retard, les Normands espèrent un faux pas des Stéphanois pour être sacrés. Lors de l’ultime journée, les Caennais font le travail en battant Troyes pendant que les Verts sont tenus en échec par Châteauroux. Si le score en reste là, c’est en Normandie que Frédéric Thiriez, président de la LFP, apportera le trophée de champion de France de D2.

Finalement, Damien Bridonneau provoquera une véritable ébullition d’un Chaudron qui retenait son souffle. À la 85ᵉ minute, le défenseur stéphanois délivre tout un peuple et offre le sacre aux Verts. Un but qui reste encore gravé dans la tête des amoureux de l’ASSE.

Si les Stéphanois ont déjà connu plusieurs titres en seconde division, chacun d’entre eux a été impactant pour les supporters stéphanois. Les joueurs de l’ASSE devront s’inspirer de ces trois saisons pour ajouter une nouvelle ligne dans le palmarès du club ligérien, fin mai.