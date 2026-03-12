Bernard Caïazzo n’a plus remis les pieds à Geoffroy-Guichard depuis la demi-finale de Coupe de France entre l’ASSE et Rennes, disputée le 5 mars 2020. Pourtant, l’ancien président des Verts continue de faire parler de lui… mais cette fois du côté du Parc des Princes. Présent hier soir pour assister à la large victoire du PSG face à Chelsea (5-2), il est apparu avec l’écharpe du club parisien autour du cou. Une image qui ne manquera pas de faire réagir chez certains supporters stéphanois.

Depuis plusieurs années, Bernard Caïazzo s’est fait discret dans l’environnement de l’AS Saint-Étienne. Après près de vingt ans passés à la tête du club aux côtés de Roland Romeyer, l’ancien dirigeant s’est progressivement éloigné du Forez.

Sa dernière apparition marquante à Geoffroy-Guichard remonte à mars 2020, lors de la demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais. Depuis, celui qui a longtemps incarné la direction du club stéphanois n’a plus été aperçu dans l’antre des Verts.

Mais le football reste visiblement une passion bien présente pour l’ancien patron de l’ASSE. Et lorsqu’il s’agit de suivre une grande affiche européenne, Caïazzo n’hésite pas à se déplacer… même si ce n’est pas dans le Chaudron.

Une soirée très VIP au Parc des Princes

Comme l’a rapporté Le Parisien, Bernard Caïazzo faisait partie des invités présents hier soir au Parc des Princes pour assister à la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Une affiche spectaculaire conclue par une victoire parisienne 5-2.

Dans les tribunes, plusieurs personnalités du sport étaient également présentes. Parmi elles, Samuel Eto’o, mais aussi le demi d’ouverture du XV de France Matthieu Jalibert. Titulaire lors de la lourde défaite des Bleus en Écosse samedi dernier, le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles se prépare actuellement pour le dernier match du Tournoi des Six Nations face à l’Angleterre.

Le Bordelais a retrouvé d’autres figures du sport français : l’ancien international de basket Axel Toupane, l’ex-champion du monde de football Frank Lebœuf et le tennisman Richard Gasquet.

Le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez avait lui aussi fait le déplacement dans la capitale. Le technicien portugais est venu observer plusieurs de ses internationaux présents sur la pelouse : Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Pedro Neto, tous titulaires pour cette rencontre européenne.

Caïazzo (ex-ASSE) présent… mais sans Nasser Al-Khelaïfi

Au milieu de ces nombreuses personnalités, Bernard Caïazzo n’est pas passé inaperçu. L’ancien président de l’ASSE arborait une écharpe du PSG, confirmant son attachement au club de la capitale.

Une présence remarquée alors que le président parisien Nasser Al-Khelaïfi n’a pas pu assister à la rencontre. Le dirigeant du PSG est actuellement bloqué à Doha en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient.

Cette apparition de Caïazzo au Parc des Princes ne devrait pas passer totalement inaperçue dans le Forez. Car si l’ancien dirigeant reste associé à deux décennies de gouvernance à Saint-Étienne, ses préférences de supporter semblent aujourd’hui clairement tourner vers Paris.

