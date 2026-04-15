À quatre petites journées de la fin du championnat de Ligue 2, les membres du staff, les joueurs et l’ensemble du club sont focalisés sur la course à la montée. Pour autant, en coulisses, la préparation de la saison prochaine pourrait être déjà lancer pour Lousberg et les data analysts.

L’arrivée de Kilmer Sports Ventures a marqué un véritable tournant dans l’approche du mercato. Le club s’appuie désormais davantage sur la data, intégrée au scouting et au recrutement.

Gautier Larsonneur, sous contrat jusqu’en juin 2028, a d’ailleurs été évoqué comme potentiellement remplaçable lors du dernier mercato. Des noms à l’étranger ont circulé. Plus récemment, des pistes en France continuent d’émerger, comme Hervé Koffi (Angers) ou Ewen Jaouen (Reims).

Le mercato des gardiens reste un marché à part, qui se travaille en amont.

Et si le successeur potentiel du capitaine des Verts se trouvait en Ligue 2 ? Le compte X (DataScout_) a publié un classement data des meilleurs gardiens du championnat. Un classement dans lequel le portier stéphanois occupe la cinquième position.

Un top 5 pour Larsonneur

Gautier Larsonneur se classe donc 5e. Une position honorable pour le capitaine stéphanois. Mais est-elle suffisante pour convaincre des dirigeants attentifs aux indicateurs data ?

Rien n’est moins sûr. Parmi les profils suivis, Ewen Jaouen se distingue particulièrement. Le gardien, titulaire confirmé en Ligue 2, enchaîne une troisième saison pleine et se hisse à la deuxième place du classement. Après des barrages disputés avec Rodez en 2024 puis Dunkerque en 2025, il pourrait de nouveau jouer les premiers rôles avec le Stade de Reims.

Une piste qui pourrait toutefois se compliquer. Selon les dernières rumeurs, le club rémois envisagerait de prolonger son portier jusqu’en 2029.

En tête du classement, Simon Ngapandouetnbu s’impose comme la référence. Formé à l’OM et aujourd’hui à Montpellier, le jeune gardien s'illustre par la qualité de ses indicateurs.

À seulement 22 ans, il affiche des statistiques d’élite, notamment sur les critères les plus déterminants pour un gardien moderne. Il obtient la note maximale (100) sur les buts évités, les arrêts (%) et le ratio buts évités par xG subis. Des données qui traduisent une grande capacité à performer sur sa ligne.

Au-delà des chiffres, Ngapandouetnbu impacte directement les résultats du MHSC. Il fait gagner des points, ou à défaut évite d’en perdre. Actuellement 7e, à quatre points du top 5, Montpellier aborde le sprint final avec un léger retard, mais avec la meilleure défense du championnat (27 buts encaissés en 30 journées).

Un profil compatible avec l’ASSE ?

Dans l’hypothèse d’une montée en Ligue 1, le poste de gardien s’annonce comme un dossier chaud du mercato estival pour l’AS Saint-Étienne.

Gautier Larsonneur reste un gardien fiable, expérimenté et un leader dans le vestiaire cette saison encore. Néanmoins, ses performances en Ligue 1 l'an passé ont laissé quelques interrogations, que ce soit sous Olivier Dall’Oglio ou sous Eirik Horneland.

Dans ce contexte, et à la lumière des données disponibles, des profils comme ceux d’Ewen Jaouen ou de Simon Ngapandouetnbu pourraient logiquement être étudiés par la cellule de recrutement.

Source : @DataScout_ (x)