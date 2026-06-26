Ce vendredi 26 juin, l’Association Sportive de Saint-Étienne souffle sa 93ème bougie. Près d'un siècle d'existence pour un club qui a tout connu : la gloire absolue, l'Europe qui tremble, mais aussi des crises institutionnelles profondes et des relégations douloureuses. Pourtant, alors que d'autres places fortes du football français s'étiolent avec le temps, le cordon ombilical entre l'ASSE et ses amoureux ne se rompt jamais. À l'heure de fêter cet anniversaire, une question s'impose : qu'est-ce qui rend ce club si structurellement unique dans le paysage français ?

En France, le public est souvent accusé d'être "consommateur". À Saint-Étienne, il est héréditaire. C’est sans doute la plus grande force de l'ASSE : la transmission de génération en génération. Des grands-parents qui ont connu l'épopée des poteaux carrés de 1976 aux adolescents qui s'époumonent aujourd'hui dans les Kops, la passion ne faiblit pas. Peu importe la division ou l'adversaire, le Stade Geoffroy-Guichard continue d'afficher des affluences de niveau européen. Cette ferveur populaire, presque mystique, est unique dans l'Hexagone.

Les valeurs ouvrières gravées dans le marbre à l'ASSE

Si l'ASSE est restée un monument, c'est parce qu'elle n'a jamais renié ses origines. Né sous l'impulsion du groupe Casino et profondément ancré dans le bassin minier et industriel stéphanois, le club porte en lui des valeurs de travail, d'humilité et surtout de solidarité.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

L'ASSE annonce une grande victoire hors terrain

Le public du Chaudron ne demande pas des stars mondiales ou du "bling-bling" ; il veut des joueurs qui mouillent le maillot et respectent l'identité locale. C'est cette authenticité qui préserve le club des dérives du football moderne et qui force le respect de tous les autres supporters de France.

Survivre aux tempêtes : L'immunité stéphanoise

De l'affaire de la caisse noire aux relégations récentes, l'histoire des Verts est loin d'être un long fleuve tranquille. N'importe quel autre club aurait pu sombrer ou perdre son âme face à de telles secousses. Mais à Saint-Étienne, la crise ravive souvent la flamme. Les tempêtes passent, les présidents changent, les joueurs s'en vont, mais l'institution reste intouchable, portée à bout de bras par son peuple.

À 93 ans, l’ASSE n'est pas seulement un club de football : c’est un patrimoine social et culturel. Et le plus beau, c'est que l'histoire est encore loin d'être terminée.

ASSE : un ancien Vert s'interroge sur Cathro et rassure sur le mercato

Alors que la reprise de l'entraînement approche, la saison 2026-2027 est une nouvelle saison ou les attentes seront élevées. Le nouveau coach écossais, Ian Cathro aura pour mission avec son groupe de faire en sorte que le club souffle sa 94e bougie dans la division supérieure.

Joyeux anniversaire, les Verts !