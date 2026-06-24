Figure appréciée du Peuple Vert, Max-Alain Gradel continue de suivre avec attention l’actualité de l’ASSE. Interrogé par Top Mercato, l’ancien ailier ivoirien a livré son regard sur la saison des Verts, l’arrivée d’Ian Cathro et le mercato estival. Un discours marqué par la confiance, malgré les nombreuses interrogations qui entourent l’effectif.

L’échec en barrages face à Nice a laissé des traces à Saint-Étienne. Battus après avoir longtemps occupé les premières places du championnat, les Verts abordent une nouvelle saison de Ligue 2 avec l’obligation de repartir rapidement. Une situation que Max-Alain Gradel connaît bien. L’ancien attaquant stéphanois, qui a disputé 117 rencontres sous le maillot vert entre 2011 et 2015, n’a pas caché sa déception après le scénario de la fin de saison.

"Cette défaite contre Nice a été douloureuse, car j’espérais vraiment que l’ASSE allait remonter en Ligue 1, là où est sa place", explique-t-il à Top Mercato. L’Ivoirien estime que le groupe stéphanois a payé la longueur de la saison et une forme d’usure apparue dans les dernières semaines du championnat. Malgré cela, il reste persuadé que Saint-Étienne fera partie des principaux candidats à la montée. Pour lui, le soutien du public et le poids du club constituent toujours des atouts majeurs dans la course à la Ligue 1.

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Gradel s'interroge sur le choix Ian Cathro

Comme beaucoup d’observateurs, Max-Alain Gradel a été surpris par la nomination d’Ian Cathro. L’ancien ailier s’attendait davantage à la désignation d’un entraîneur connaissant parfaitement les exigences de la Ligue 2.

"Je m’attendais davantage à ce que le club recrute un entraîneur français connaissant bien la Ligue 2. Mais pourquoi pas ?", confie-t-il. L’ancien Stéphanois souligne toutefois le travail effectué par le technicien écossais au Portugal et estime que ce choix mérite du temps avant d’être jugé.

Cette prise de position rejoint d’ailleurs plusieurs témoignages recueillis récemment en Écosse auprès de supporters de Hearts. Beaucoup considèrent que Cathro était arrivé trop tôt à ce niveau de responsabilité, tout en reconnaissant aujourd’hui ses qualités de formateur et de tacticien.

L'ancien Vert se montre rassurant sur le mercato

Le sujet qui préoccupe le plus concerne toutefois l’effectif. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou encore Djylian N'Guessan disposent d'une cote importante sur le marché et plusieurs départs sont régulièrement évoqués.

Pour Max-Alain Gradel, l’ASSE ne se trouve pourtant pas dans l’obligation de vendre massivement. "Saint-Etienne reste un club attractif. Économiquement, l’ASSE a les reins solides", affirme-t-il.

L’ancien international ivoirien estime que le club peut se permettre de conserver une grande partie de son ossature tout en réalisant quelques ajustements durant l’été. Selon lui, un ou deux départs restent envisageables, mais il ne croit pas à un vaste démantèlement de l’effectif.

Le cas Djylian N'Guessan illustre ses propos. À seulement 18 ans, le jeune attaquant attire déjà plusieurs clubs étrangers. Gradel considère qu’un maintien dans le Forez pourrait représenter une étape supplémentaire dans sa progression, même si une offre importante pourrait naturellement modifier la situation.

Alors que les dossiers Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou encore les pistes Sohaib Naïr et Keasse Bah animent déjà le mercato stéphanois, Max-Alain Gradel calme donc le jeu. L’ancien numéro 7 des Verts demeure convaincu que l’ASSE possède les moyens de conserver une base compétitive et de repartir à la conquête de la Ligue 1.