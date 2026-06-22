Trois semaines après le Match des Héros organisé à Geoffroy-Guichard, l'ASSE a dévoilé le montant récolté au profit de l'AFM-Téléthon. Avec 113 831 euros reversés à la recherche contre la maladie de Charcot, l'événement imaginé en hommage à Georges Bereta. Un véritbale succès pour la recherche !

Le 31 mai dernier, quelques jours après la déception sportive des barrages face à Nice, Geoffroy-Guichard retrouvait un visage bien différent. Les anciens Verts, plusieurs personnalités du sport et du spectacle ainsi que des milliers de supporters se réunissaient pour le Match des Héros. Ce vendredi, l'ASSE a officialisé le résultat de cette mobilisation : 113 831 euros ont été récoltés au profit de l'AFM-Téléthon.

L'événement avait été imaginé en hommage à Georges Bereta, disparu en 2023 après avoir lutté contre la maladie de Charcot. Son petit-fils Louis avait donné le coup d'envoi symbolique de cette soirée particulière, entouré d'anciens partenaires de l'emblématique capitaine stéphanois.

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Dans son message publié sur les réseaux sociaux, le club a tenu à remercier le "Peuple Vert".

Geoffroy-Guichard et l'ASSE ont retrouvé leurs légendes

L'affiche proposée avait permis de réunir plusieurs générations de joueurs stéphanois. Les vainqueurs de la Coupe de la Ligue 2013 formaient une partie importante de l'effectif avec Stéphane Ruffier, Loïc Perrin, Jessy Moulin, Romain Hamouma ou encore Brandao.

Autour d'eux, d'autres figures des Verts avaient répondu présentes. Dominique Rocheteau, Pascal Feindouno, Max-Alain Gradel, Robert Beric ou Rémy Cabella avaient retrouvé la pelouse du Chaudron.

Face à eux, la Team des Héros réunissait notamment Eden Hazard, Robert Pirès ou encore Mamadou Niang. Plusieurs personnalités du monde du spectacle, comme Paul de Saint-Sernin ou Paul Mirabel, avaient également participé à la soirée.

Au-delà du match, les anciens joueurs avaient surtout retrouvé Geoffroy-Guichard. Plusieurs d'entre eux avaient partagé leurs souvenirs les plus marquants dans le Chaudron. Max-Alain Gradel avait évoqué le succès 3-0 contre Lyon, Rémy Cabella son premier but sous le maillot vert, tandis que Jessy Moulin ou Stéphane Ruffier avaient souligné la difficulté de ne retenir qu'un seul moment.

Une mobilisation qui s'est poursuivie après le match

La soirée du 31 mai n'a pas constitué la seule source de financement. Une grande vente aux enchères a prolongé l'événement plusieurs jours après la rencontre. Le maillot de Stéphane Ruffier s'est révélé le lot le plus convoité. L'ancien gardien des Verts a vu son maillot atteindre 890 euros, devant le maillot collectif des légendes reporté par un enchérisseur pour 910 euros.

Les maillots d'Eden Hazard, Loïc Perrin, Rémy Cabella, Brandao ou encore Lucas Stassin figuraient également parmi les objets les plus recherchés. Des expériences VIP avec Paul de Saint-Sernin ou Paul Mirabel ont également suscité l'intérêt des supporters.

Une victoire qui appartient au Peuple Vert

Au bout d'une saison marquée par la déception sportive d'une montée en Ligue 1 ratée, cette initiative a redonné du baume au cœur ! La solidarité, marque de fabrique des tribunes stéphanoises, n'a pas failli à sa réputation. Le montant de 113 831 euros vient aujourd'hui récompenser cette mobilisation.

Un évènement qui pourrait devenir un rendez-vous régulier... L'idée est lancée !