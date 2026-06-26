Cinq mois après son départ de l'AS Saint-Étienne, Eirik Horneland est revenu sur son passage dans le Forez dans un entretien accordé au Progrès. Sans amertume, le technicien norvégien reconnaît des regrets, assure qu'il suivra toujours les Verts et se dit convaincu que le club possède les ressources pour retrouver la Ligue 1.

Depuis son départ de l'ASSE à la fin du mois de janvier, Eirik Horneland a pris du recul. L'ancien entraîneur stéphanois n'a pas encore retrouvé de banc et profite de la Coupe du monde pour découvrir un nouveau rôle de consultant sur la chaîne publique norvégienne NRK. Une expérience qu'il apprécie, même s'il ne la considère que comme une parenthèse.

Le technicien de 50 ans reste avant tout concentré sur la suite de sa carrière. Plusieurs projets lui ont été proposés ces derniers mois, en Scandinavie comme ailleurs en Europe, mais il préfère attendre le bon contexte avant de reprendre du service. "Il y a des contacts effectivement, la question est de choisir le bon projet. Il y a beaucoup de possibilités, mais je prends mon temps pour être dans le bon club."

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Horneland garde un œil attentif sur l'ASSE

Malgré son départ en cours de saison, Horneland assure avoir continué à suivre les performances stéphanoises. L'échec en barrage face à Nice ne l'a pas détourné du club auquel il reste attaché. "Même si ce n'est pas passé, je suis confiant pour la saison prochaine."

L'ancien entraîneur explique avoir beaucoup appris durant ses quelques mois passés dans le Forez. Il évoque notamment la découverte d'un environnement très différent de celui qu'il connaissait en Scandinavie, tant sur le plan culturel que dans le fonctionnement du club. "J'ai découvert une culture vraiment différente de la culture scandinave, rencontré de nouvelles personnes, plein de bons joueurs et surtout un gros club. Je continuerai à suivre l'ASSE pour le reste de ma vie."

"Il y a toujours des regrets"

Interrogé sur son passage à Saint-Étienne, Horneland ne cherche pas à réécrire l'histoire. Il reconnaît que son aventure ne s'est pas déroulée comme il l'espérait, tout en refusant de nourrir la moindre rancœur. "Il y a toujours des regrets quand on ne réussit pas. Mais on ne peut pas se morfondre là-dessus et il faut apprendre de ces expériences. Cela doit nourrir la carrière d'entraîneur."

Arrivé dans un contexte compliqué, le Norvégien n'avait pas réussi à inverser durablement la dynamique stéphanoise avant d'être remplacé quelques mois plus tard. Aujourd'hui, l'ancien coach des Verts regarde déjà vers l'avenir. S'il n'exclut aucune destination, il privilégie un retour dans un club plutôt qu'une sélection nationale. Son objectif reste inchangé : retrouver le terrain au quotidien. En attendant, il continue de suivre avec attention le parcours d'une ASSE dont il espère toujours le retour en Ligue 1.