Alors que l'ASSE se prépare activement à disputer le championnat de Ligue 2 avec la ferme intention de jouer les premiers rôles, l'un de ses futurs concurrents directs pour la montée traverse déjà une grosse tempête en interne. Fraîchement relégué en seconde division après une saison noire à l'étage supérieur, le FC Nantes commence sa préparation estivale avec une grosse incertitude. Mostafa Mohamed, a tout simplement séché la reprise de l'entraînement.

Attendu par le staff technique mercredi pour le grand retour des Nantais au centre de la Jonelière, le joueur de 28 ans ne s'est jamais présenté. Une absence injustifiée et qui commence à faire sérieusement jaser, comme l'a révélé le quotidien Ouest-France ce jeudi. La direction du club ainsi que son propre conseiller seraient actuellement sans la moindre nouvelle de l'international égyptien.

Un avenir très flou pour Mostafa Mohamed ?

Pourtant, Mostafa Mohamed avait une bonne raison d'être disponible. En effet, il n'a pas été retenu pour disputer la Coupe du monde avec l'Égypte. Présent à Nantes depuis maintenant quatre ans, le Pharaon entre dans sa toute dernière année de contrat. Il avait d'abord été prêté avant d'être définitivement cédé par Galatasaray en 2023. Pour la coquette somme de 6,5 millions d'euros. Mais cette saison, son rendement a été à l'image du collectif nantais : décevant. Il n'a inscrit que 4 petits buts en 24 apparitions en Ligue 1. Des statistiques insuffisantes pour empêcher la relégation de son équipe.

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Cette actu pose de sérieuses questions sur les intentions du joueur, qui refuse visiblement de démarrer la saison à l'échelon inférieur. Reste à savoir comment va écoluer cette situation. Le coach des Canaris Michel Der Zakarian aurait certainement aimé voir autre chose pour son retour à Nantes.

Nantes se tient prêt pour la Ligue 2

Au delà de ce feuilleton Mostafa Mohamed, Nantes est l'une des principales atractions de la semaine. Son directeur général Franck Kita s'est exprimé le jour de la reprise de son club. Il prend la responsabilité de la descente en Ligue 2. "Quand on gagne, c'est grâce à tout le monde, mais quand on perd, je prends entièrement mes responsabilités, c'est moi le boss, je suis le propriétaire du club, je suis le premier fautif."

Il en a également profité pour évoquer le mercato où Nantes a pour ambition de se montrer actif. "Donc je suis le seul responsable de cette situation et nous allons remédier à tout ça, on va repartir de l'avant, on va prendre des joueurs qui principalement connaissent la France et la L2, à nous de faire en sorte de rebondir immédiatement, même si on sait que cette L2 est très difficile." Dans ce sens, Nantes a déjà annoncé l'arrivée de deux nouvelles recrues. Wilitty Younoussa comme milieu de terrain et Maxime Dupé l'expérimenté gardien de but.