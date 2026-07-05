Les jeunes joueurs non retenus par l'ASSE à l'issue de la saison cherchent actuellement un point de chute. La situation est différente pour chacun mais tous espèrent rebondir dans un projet taillé pour eux. Ewan Hornech vient de trouver chaussure à son pied.

Une immense majorité des jeunes non conservés par l'ASSE peine pour le moment à retrouver une nouvelle équipe. Pour rappel, ils étaient 19 à ne pas avoir été prolongés à l'issue de la saison 2025-2026 : Milan Dubien, Hugo Reynoudt, Lounes El Omari, Antoine Foray, Ilyes Mansouri, Sacha Nedic, Ismaël Verhoeven, Loevan Charros, Daniel Epanya, Noham Aini, Rayan Aït Amer, Maxence Tatuszka, Samy Achour, Yanis Mimoun, Ewan Hornech, Noa Delacroix, Jules Mouton, Elysée Ntambu, Karim Cissé.

La semaine dernière, nous apprenions la signature à venir de Yanis Mimoun à l'Union sportive Lusitanos Saint-Maur (National, ex National 2). Cette semaine, c'est Ewan Hornech qui a trouvé un nouveau projet.

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De l'ASSE à QRM

Arrivé en provenance de Chambéry, Ewan Hornech a ensuite fait ses classes au sein du centre de formation stéphanois. Les suiveurs de la Génération Verte garderont en tête sa très bonne saison dans le couloir gauche en U17 Nationaux. Le latéral a malheureusement été freiné par les blessures par la suite. Des pépins physiques qui ont empêché une progression rapide.

Cette saison, le défenseur né en 2006 a tout de même réussi à s'imposer en réserve. Il a notamment profité du départ de Maedine Makhloufi à Dunkerque pour occuper un rôle de titulaire sur le flanc gauche de la défense de Sylvain Gibert ces derniers mois. Doté de qualités athlétiques très intéressantes, il est capable d'animer son couloir avec une réelle activité. Le cap était toutefois trop grand pour espérer intégrer le groupe professionnel.

Non retenu à la fin de son contrat, Ewan Hornech était donc libre de s'engager avec le club de son choix. Après plusieurs sollicitations, le désormais ex-stéphanois a choisi de rebondir en Ligue 3. Il a en effet signé un contrat en faveur de Quevilly Rouen Métropole. Il sera coaché par Gabriel Santos, technicien passé par Aubagne la saison dernière et que nous avions pu interviewer.

𝗘𝗪𝗔𝗡 𝗛𝗢𝗥𝗡𝗘𝗖𝗛 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘𝗢𝗣𝗔𝗥𝗗 🔴🟡 Le jeune arrière-gauche rejoint les Normands depuis l'@ASSEofficiel où il avait fait ses classes avec la réserve la saison passée. Formé à Chambéry, il vient renforcer la défense Rouge & Jaune. 𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝙀𝙬𝙖𝙣 🐆 pic.twitter.com/GMV30LzAkp — QRM 🐆 (@QRM) June 29, 2026

Crédit photo : asse.fr