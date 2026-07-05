L'aventure européenne touche déjà à sa fin pour la Serbie U19 au Pays de Galles. Ce dimanche, à Caernarfon, les jeunes Serbes affrontaient la Croatie pour leur troisième et dernier match de poules. Déjà éliminée de la course aux demi-finales, la sélection de Petrić n'avait plus d'autre objectif que de sauver l'honneur et de clore son Euro U19 sur une note positive.

Il fallait impérativement un résultat ce jeudi face à l'Ukraine pour rester en vie, mais le miracle n'a malheureusement pas eu lieu. Malgré une bataille de tous les instants, les coéquipiers de Strahinja Stojković (ASSE) se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1, enterrant définitivement leurs chances de qualification dans ce groupe B très relevé. Une immense déception collective, même si le jeune latéral droit des Verts a enchaîné un nouveau match plein en disputant l'intégralité des 90 minutes.

La Serbie voulait sauver l'honneur dans cet Euro U19

Après avoir subi la loi de l'Italie (2-0) puis celle de l'Ukraine, la Serbie s'avance vers ce derby face à la Croatie avec la volonté de ne pas rentrer bredouille. Pour Stojković, ce dernier duel international sera une ultime occasion d'emmagasiner de l'expérience face à une opposition de qualité, avant de tourner la page.

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Euro U19 : Immense désillusion pour Stojkovic

Acheté plus de 2,5 millions d'euros par les Verts et sous contrat jusqu'en 2029, le défenseur de 19 ans sera de retour dans le Forez assez rapidement après ce match de clôture. Alors que l'ASSE peaufine sa préparation pour la saison de Ligue 2, le retour précoce de son international serbe va lui permettre de réintégrer rapidement le groupe stéphanois, fort d'un temps de jeu précieux acquis au plus haut niveau européen.

Résumé de la rencontre

Titulaire pour la 3e fois en autant de match, Strahinja Stojkovic aura accumulé du temps de jeu dans cette compétition. Malheureusement, les croates ont rapidement ouvert le score (9e). Un début catastrophe pour les Serbes qui va se confirmer. Les croates s'imposent au final 3-0. Stojkovic sort donc par la petite porte de cette compétition avec trois défaites en autant de matchs.