Les jeunes de l'ASSE ont passé un mois d'avril dernier très stressant. Comme chaque année, le club avait jusqu'au 30, au plus tard, pour statuer sur l'avenir des pensionnaires du Centre sportif Robert-Herbin. 19 joueurs ont été informés qu'ils ne seraient pas conservés pour l'exercice 2026-2027.

19 joueurs ne porteront plus les couleurs vertes la saison prochaine (liste révélée cet après-midi par Benjamin Quarez). Des jeunes aux parcours variés mais actuellement pas au niveau pour prétendre à un avenir à l'AS Saint-Etienne. Pour autant, tous disposent de qualités. Ils n'ont pas été repérés par une structure professionnelle par hasard et pourraient faire le bonheur d'autres équipes en France ou ailleurs. C'est pourquoi nous vous proposons ci-dessous une courte présentation de chacun des profils.

5 joueurs de l'ASSE nés en 2009 et 2010 vers la sortie

3 départs sont d'abord à dénombrer au sein du groupe Avenir de l'ASSE (U16). Le solide défenseur Milan Dubien, le petit milieu de terrain Hugo Reynoudt ainsi que le le talentueux offensif Lounes El Omari ne seront pas conservés. Ils n'ont pas été jugés prêts pour intégrer le groupe Formation la saison prochaine (U17 / U19).

Du côté de ce même groupe Formation justement, le milieu de terrain Antoine Foray, comme l'offensif Ilyes Mansouri, n'ont pas été retenus. Deux éléments avec de vraies qualités mais qui n'auraient pas eu leur place en U19 Nationaux pour l'exercice 2026-2027.

Sacha Nedic

Le gardien né en 2008 arrivait, comme les autres membres de sa génération, à la fin de son parcours de formation. Arrivé en provenance de Montfermeil, Sacha Nedic avait effectué une partie de sa pré-formation au prestigieux Pôle Espoirs de Reims. Disposant d'une belle envergure, ce portier est intéressant sur sa ligne mais reste encore trop irrégulier et n'a donc pas été conservé par rapport à d'autres profils qui apportaient plus de garanties à l'heure actuelle.

Pour l'anecdote, il était l'interlocuteur privilégié d'Igor Miladinovic à son arrivée. D'origine serbe, Sacha Nedic a facilité l'intégration de la recrue de Kilmer Sports, qui ne parlait que très difficilement l'anglais durant ses premiers mois dans le Forez.

Ismaël Verhoeven

Recruté en provenance de l'US Villejuif, lui aussi était membre de la génération 2008. Doté d'un QI football intéressant, il n'a toutefois pas réussi à passer le cap sous le maillot Vert. Son temps de jeu a été faible ces deux dernières saisons et c'est donc assez logiquement que l'aventure a pris fin. On lui souhaite tout de même de rebondir dans un projet où il pourra pleinement s'épanouir.

Loevan Charros

Malgré son petit gabarit, le milieu de terrain de 17 ans affiche un profil très intéressant. Il dispose d'une bonne palette technique et sait évoluer en tant que regista devant une défense. Son temps de jeu n'a pas été conséquent cette saison avec les U19 Nationaux mais il fait assurément partie de cette catégorie de joueurs avec une vraie intelligence de jeu. Le voir retrouver un projet solide ne paraît donc pas inenvisageable.

Daniel Epanya

Lui n'aura passé que deux saisons en Vert. Arrivé à l'été 2024 en provenance de l'US Roissy en Brie, le buteur né en 2008 avait réalisé des premiers mois intéressants. Il s'était imposé comme un titulaire en U17 Nationaux et avait inscrit plusieurs réalisations importantes. Doté d'un profil athlétique intéressant, il n'aura pas confirmé cette saison.

Noham Aini

Au club depuis 2015, l'ailier de 17 ans quittera le Forez cet été. Joueur percutant et possédant de vraies qualités techniques, il a gravi les échelons en Vert jusqu'au groupe U19 mais ne connaîtra donc pas les joies du monde professionnel à Geoffroy-Guichard.

Rayan Aït Amer (milieu de l'ASSE)

Nous vous l'annoncions dès mi-avril. Auteur d'une saison 2024-2025 exceptionnelle d'un point de vue statistique, le milieu de terrain offensif n'a pas confirmé les espoirs placés en lui ces derniers mois. Sa saison n'a pas été jugée assez sérieuse et régulière et la décision a donc été prise de ne pas lui offrir un nouveau contrat.

Rayan Aït Amer dispose pourtant d'un profil très intéressant. Le talent ne fait pas tout mais il est bel et bien présent chez le jeune joueur de 18 ans. Conduite de balle de haut niveau et sens du but aiguisé durant sa saison en U17 Nationaux : le gaucher a des qualités footballistiques évidentes. L'objectif pour lui sera de se relancer dans un projet sérieux, qui pourra le mener à une carrière si le professionnalisme suit.

Maxence Tatuszka

Le milieu de terrain ne défendra plus les couleurs de l'ASSE la saison prochaine. Elément important de la génération 2007, il n'a pas passé le cap qui aurait pu lui permettre de gagner en temps de jeu avec la réserve cette saison. Son profil de milieu de terrain complet pourrait toutefois ravir certains clubs.

Maxence Tatuszka dispose d'un gros volume de jeu, est capable de ressortir des ballons proprement et de mettre de l'impact dans l'entrejeu. Reste à savoir où il rebondira la saison prochaine.

Karim Cissé

Ce nom est probablement celui qui vous parlera le plus. Karim Cissé a en effet été un membre à part entière du groupe professionnel il y a deux saisons, sous Laurent Batlles. Le milieu de terrain offensif avait effectué 8 apparitions sous le maillot Vert en Ligue 2, ce qui lui avait ouvert les portes de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Guinée.

Depuis, son prêt à Annecy n'a pas donné l'impulsion espérée à sa jeune carrière. Karim Cissé a donc retrouvé le groupe réserve cette saison à l'ASSE. Une déception qui n'enterre pour autant pas ses perspectives futures. Un projet en National 1 ou dans une deuxième division à l'étranger pourrait être envisageable.

Samy Achour

Il n'aura pas connu mieux qu'une convocation avec les professionnels face à Quetigny, en novembre dernier. Le latéral droit de 19 ans, formé à l'ASSE, évoluait cette saison avec le groupe réserve mais n'est pas encore prêt pour passer à l'échelon supérieur. Doté d'une qualité de pied intéressante et capable d'effectuer les allers-retours dans son couloir, Samy Achour devra viser une étape intermédiaire entre le National 3 et la Ligue 2.

Yanis Mimoun

Né en 2006, le milieu de terrain affiche un profil technique alléchant. Son gabarit est moins frêle que ce qu'il était à son arrivée dans le Forez, il y a cinq ans, en provenance du RC Joinville. Yanis Mimoun garde toutefois cette facilité dans les petits espaces et est donc un joueur très intéressant. La marche était bien entendu trop haute cette année pour espérer goûter au monde professionnel, mais un projet sympathique pourrait s'ouvrir à lui dans les prochaines semaines.

Ewan Hornech

Comme son coéquipier Samy Achour, lui aussi était présent dans le groupe qui affrontait Quetigny, en Coupe de France. Une récompense pour ce latéral gauche très travailleur. Auteur d'une excellente saison en U17 Nationaux, Ewan Hornech n'a depuis pas confirmé pleinement le potentiel affiché. Il présente cependant un profil assez complet et sa saison en réserve est tout à fait correcte. Costaud dans les duels, il est également un latéral capable de se projeter vers l'avant avec personnalité.

Reste à savoir où il rebondira cet été mais une carrière professionnelle n'est pas du tout à mettre de côté pour lui.

Elysée Ntambu

Arrivé il y a un an du club de Chassieu Décines, le milieu de terrain de 21 ans quitte déjà l'ASSE. Ce relayeur né en 2005 est un joueur avec de vraies qualités : volume de jeu, projections vers l'avant, finesse technique, etc. Sa saison malheureusement été perturbée par des blessures et il n'est pas encore prêt pour évoluer en Ligue 2.

Si les blessures pouvaient l'épargner, Elysée Ntambu pourrait prétendre à évoluer à un niveau supérieur au National 3.

Jules Mouton

Le petit frère de Louis Mouton quitte lui aussi le Forez, un an après la signature de son premier contrat professionnel d'une durée d'une saison. Titulaire en Coupe de France face à Quetigny, il n'aura jamais eu sa chance en Ligue 2. Capable d'évoluer comme milieu défensif ou en tant que défenseur central, Jules Mouton est un joueur solide, doté de vraies qualités défensives. Son profil n'est peut-être pas très moderne mais il affiche un niveau intéressant avec ballon : bon tireur de CPA, qualité de passes, etc.

Noa Delacroix

Le jeune gardien né en 2006, arrivé de Versailles en 2023, s'en va également. Numéro 4 dans la hiérarchie derrière Gautier Larsonneur, Brice Maubleu et Issiaka Touré, les perspectives étaient bouchées pour lui au vu du potentiel que lui voit le club. Pour autant, il dispose de vraies qualités sur sa ligne et présente une envergure intéressante. Son profil de gardien moderne, certes à perfectionner, pourrait convaincre plusieurs écuries.