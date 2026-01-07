Prêté par l'ASSE au Sporting Club Aubagne Air-Bel, Enzo Mayilla est en progression constante ces derniers mois. Âgé de 20 ans depuis quelques jours, l'attaquant stéphanois fait son petit bonhomme de chemin en National 1, avec l'objectif de s'imposer un jour dans le Forez. En attendant, cette envie de réussir profite à Gabriel Santos, son entraîneur actuel. Le Portugais de 42 ans s'est justement exprimé sur son jeune buteur au micro de Peuple-Vert.

Quelques minutes seulement après une réunion avec sa direction, Gabriel Santos a décroché son téléphone afin d'évoquer la situation d'Enzo Mayilla. Véritable passionné de football, ce jeune coach décrit un garçon « avec un très bon état d'esprit », qu'il voit « potentiellement devenir un joueur de Ligue 1 ».

« Bonjour Coach, tout d'abord pouvez-vous nous raconter comment les échanges avec l'ASSE et le joueur se sont-ils déroulés l'été dernier ?

La prise de contact a été faite par notre directeur sportif. On a parlé avec l’agent et le joueur au début de l’été pour savoir les envies du joueur, ses objectifs. On a aussi parlé des objectifs du club, de ce qu’on voulait de lui. Il savait que c’était une bonne opportunité pour lui. C’était un jeune de la réserve de Saint-Étienne, qui normalement aurait dû continuer à jouer en National 3 de ce qu'on nous a dit. Donc là jouer en National 1, c’est énorme. Il gagne deux étages, c’est une belle évolution.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Enzo (Mayilla) est sous vos ordres. Comment jugez-vous sa première partie de saison ?

Le début, ça a été difficile. Il était blessé et a même dû repartir à Saint-Étienne pendant la préparation. Donc ça a été dur pour lui mais quand il est revenu, c’était bien. Tout le monde est content de lui sur cette première partie de saison. Il a fait la plupart des matchs comme titulaires. Il est jeune et a quelques lacunes mais pour un joueur de son âge, il apporte beaucoup de choses intéressantes. C’est un garçon qui a de la vitesse, du volume, qui est capable de jouer 90 minutes sans fatigue. Même pour sa taille, il va très vite et prend beaucoup la profondeur.

Quels sont selon vous ses principaux axes de progression ?

Il a des points à améliorer, pas des points faibles oui. Il y a peu d’équipes de National avec un attaquant titulaire de 19 ans. Mais je pense qu’il pourrait encore s’améliorer sur sa capacité à conserver le ballon, sur ses choix d’appels pour savoir quand aller dans la profondeur ou quand venir chercher le ballon. Mais ça, ça viendra avec le temps car le potentiel il l’a. Il est déjà à 3 buts et 2 passes décisives ce qui est très bien pour un joueur de son âge. Et il y a en plus tout ce qu’il apporte à l’équipe. C’est un joueur de pression, il va toujours presser l’adversaire. Il a un très bon état d’esprit alors qu’on m’avait dit que la saison dernière, il n’avait pas toujours été comme ça. Mais avec moi, il a gagné cet esprit de combat, d’être toujours agressif.

On vous a dit qu’il n’était peut-être pas assez impliqué la saison dernière ?

On m’a dit qu’il était… peut être pas fainéant, mais qu’il n’en faisait pas assez. Mais avec moi ça marche que dans le bon état d’esprit. Donc je n’ai rien à lui reprocher.

Et humainement, comment le trouvez-vous au quotidien ?

C’est un garçon timide dans sa façon d’être avec nous. Mais c’est aussi quelqu’un qui peut rigoler avec son copain, être dans un état d’esprit très positif. Pour moi il n’y a aucun problème, il a un très bon état d’esprit.

Au vu de tout ce que vous venez de dire, pourriez-vous vous projeter et évaluer le potentiel d'Enzo (Mayilla) ? La Ligue 1 vous semble-t-elle envisageable pour lui ?

Des fois on regarde un joueur de 14-15 ans et tout le monde dit qu’il jouera en Ligue 1. Puis à 18 ans, il disparaît. Donc les choses peuvent être incertaines dans le football. Mais lui il a 19 ans et quand je vois ce qu’il m’a apporté jusqu’à maintenant, je le vois jouer en Ligue 1 un jour bien sûr. J’ai déjà parlé de ça avec des gens, mais dans le profil il ressemble sur certains points à Guirassy de Dortmund. Donc voilà moi je l’ai depuis 4-5 mois mais quand je vois ce qu’il fait, potentiellement il peut devenir un joueur de Ligue 1 oui bien sûr.

En ce qui concerne le suivi du prêt effectué par l'ASSE, comment les choses se passent-elles ?

Personnellement je n’ai pas parlé avec eux. Mais le joueur oui, tout le monde l’accompagne bien là-bas je pense. Je pense qu’il a un bon échange avec le club et ils doivent voir qu’il est en train de changer.

Auriez-vous des objectifs à lui fixer pour cette deuxième partie de saison ?

Je lui dis toujours que même si jusque là il a fait du bien, il ne faut pas qu’il s’arrête. Au contraire, il faut s’améliorer. Peut-être, si tout se passe bien, il arrivera à marquer 10 buts à la fin de la saison. Ce serait très bien.

Et d'un point de vue collectif, quels sont les objectifs du SCAAB pour les prochains mois. Vous êtes actuellement 5e et donc en course pour la montée. C'est quelque chose dont vous rêvez secrètement ?

On est le plus petit budget du championnat. Il faut être conscient de ça donc on veut le maintien le plus vite possible. Mais dans notre façon de travailler, on est un club ambitieux aussi. Donc la vérité c’est qu’on joue le haut de tableau. Et qu’on veut y rester. On verra à la fin où on sera mais oui, on veut jouer le haut de tableau.

Cette expérience à Aubagne est votre première en tant qu'entraîneur principal. Où en êtes-vous dans votre carrière dans le football et quels sont vos ambitions personnelles ?

Avant j’ai fait au moins 14 clubs différents comme adjoint. Je n’avais pas les diplômes mais dès que j’ai pu les avoir, j’ai eu l’objectif de devenir coach principal. Maintenant, je suis coach principal à Aubagne et il faut continuer. Si je peux monter un jour en Ligue 2 avec Aubagne, ce serait très bien. On verra, mais je veux aller le plus haut possible. Je sais la façon dont je travaille et mes objectifs personnels. Je ne me cache pas même si on a aussi beaucoup d’objectifs collectifs. »

Un grand merci à Gabriel Santos pour le temps accordé !