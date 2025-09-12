Longtemps bloquées, les négociations autour du premier contrat professionnel de Paul Eymard semblent enfin avancer. Courtisé par de grands clubs européens, le jeune milieu offensif de 2008 pourrait finalement poursuivre son aventure avec l’ASSE.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation stéphanois, Paul Eymard est au cœur d’un feuilleton depuis plusieurs mois. Révélé au grand public lors de l’Euro U17 avec l’équipe de France, où il a brillé, le milieu offensif a rapidement attiré l’attention de recruteurs européens. Manchester United et l’Inter Milan se sont montrés les plus insistants. Les deux mastodontes européens ont flairé le bon coup.

À l’ASSE, la situation s’est tendue en juillet. Faute d’accord pour la signature d’un premier contrat professionnel, le club a choisi d’écarter son jeune talent du groupe pro. C'est une méthode déjà appliquée dans le passé, notamment avec Noah Raveyre, et qui visait à envoyer un signal fort. Mais ce choix n’a pas été sans risque.

Eymard veut l'ASSE

Aujourd’hui, le dossier pourrait connaître un tournant positif. Selon nos informations, Paul Eymard a affiché sa détermination à rester dans son club formateur et à s’imposer chez les Verts. Sa volonté a pesé lourd dans les dernières discussions. Il affirme véritablement vouloir continuer avec son club formateur et considère que c'est la première étape avant de lancer sa carrière. En effet, les négociations entre les différentes parties reprennent un chemin constructif.

Le joueur, encore sous contrat aspirant jusqu’en 2026, a observé avec attention le mercato estival. Les dirigeants n’ont pas multiplié les recrues et ont confirmé leur discours. Ils veulent laisser de la place aux jeunes issus du centre. Les exemples récents de Luan Gadegbeku et Nadir El-Jamali, déjà utilisés en Ligue 2, renforcent la crédibilité de ce projet sportif. Oui, la jeunesse verte aura sa place.

Optimisme retrouvé dans le Forez

Rien n’est encore signé, mais on nous confirme que l'optimisme est de retour du côté de l’Étrat et que les positions se rapprochent même s'il reste encore un léger écart ! Si l’accord se concrétisait, ce serait un signal fort envoyé par le club. L’ASSE est capable de conserver ses meilleurs jeunes, et les meilleurs du centre affichent la volonté de s’imposer sous le maillot vert.

Un scénario qui, s’il se confirme, offrirait un bol d’air à l’ASSE et une belle promesse d’avenir.

Scénario idéal pour Horneland

Suite aux départs de Lamine Fomba, Benjamin Bouchouari, Louis Mouton et Cheikh Fall, Eirik Horneland n'a plus que trois milieux de terrain confirmés : Mahmoud Jaber, Florian Tardieu et Aïmen Moueffek. Ce dernier est indisponible pour plusieurs semaines. Si l'entraineur norvégien va pouvoir s'appuyer sur la polyvalence de certains éléments, il a déjà montré qu'il est prêt à lancer de jeunes joueurs comme Gadegbeku et El-Jamali.

Si Paul Eymard venait enfin à signer professionnel, il aurait la place pour, lui-aussi, venir grappiller du temps de jeu. Le championnat est propice pour lancer des jeunes joueurs.