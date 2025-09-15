À l'approche de ses 50 ans, Laurent Batlles s’est confié dans les colonnes du Progrès. L’ancien entraîneur de l’ASSE évoque son avenir, partagé entre un retour sur les bancs et une possible reconversion médiatique.

Après son départ de l’AS Saint-Étienne, Laurent Batlles a pris du recul, sans pour autant couper les ponts avec le football avec notamment un passage à Clermont. Interrogé par Le Progrès, il analyse la situation actuelle du marché des entraîneurs et évoque les perspectives qui s’offrent à lui. Pour l’ancien milieu de terrain, la tendance est claire : « Le mercato assez calme chez les coachs, on s’y attendait avec les droits télés qui baissent et des moyens limités. Changer de staff, c’est lourd. » Une déclaration lucide, qui souligne la frilosité des clubs en ce début de saison.

Laurent Batlles et son regard sur le mercato des coachs

Conscient des difficultés économiques que traversent de nombreux clubs, Batlles souligne une évidence : licencier un entraîneur coûte cher et pèse lourd dans un budget déjà restreint. Si la tradition française reste de sacrifier l’homme fort du banc en cas de mauvais résultats, le contexte actuel limite les mouvements. « C’est encore dans les mœurs de virer son coach quand il n’y a pas de résultat, mais aujourd’hui les clubs n’ont pas toujours les moyens. » L’ancien technicien stéphanois garde néanmoins un œil attentif sur la Ligue 1 et la Ligue 2, guettant une opportunité.

Une possible reconversion comme consultant télé

En attendant un banc, Batlles n’écarte pas l’idée de retrouver les plateaux télévisés. Déjà passé par Canal+ entre ses expériences à l’ASSE et à Clermont, il garde un souvenir positif : « Cela m’avait beaucoup plu de parler football et d’autres sports. » Un retour comme consultant lui permettrait de rester connecté au terrain, tout en offrant un autre regard sur le jeu. Dans un football moderne où la parole d’anciens entraîneurs est très recherchée, Batlles pourrait trouver une nouvelle vitrine médiatique.

Prendre du recul et se ressourcer avant un retour

Pour l’instant, le coach profite de son temps libre pour assister à des rencontres de National et de National 2. Une manière de « faire vivre son œil », mais aussi de souffler après une période éprouvante : « Quand on est en poste, c’est une machine à laver. » À l’aube de son cinquantième anniversaire, Batlles sait que chaque expérience compte. « Il y a toujours des enseignements à tirer de l’échec. Si je dois repartir, j’essaierai de le faire avec plus de garanties que je n’en ai eu à Clermont. »

Entre désir de retour sur le banc et appétence pour les médias, Laurent Batlles semble prêt à écrire une nouvelle page de sa carrière. Reste à savoir laquelle s’ouvrira en premier.