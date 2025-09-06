La réserve de Sylvain Gibert voulait confirmer leur bon début de saison face à Orléans. Avec deux victoires en autant de match (Cosne 4-1, Vierzon 2-1), l'ASSE a parfaitement lancé sa saison. Le premier match de la saison à l'extérieur les attendait avec un déplacement à Orléans. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 18h30 à Orléans grâce au forum de Poteaux-carrés.

En avant match, le coach Sylvain Gibert s'est confié sur le Progrès : « Il n’y a pas de match facile, d’autant plus à l’extérieur. C’est encore le début de saison et il est difficile d’analyser complètement notre adversaire mais ce ne sera pas un match simple. Les six points pris permettent d’aborder ce déplacement plus sereinement, surtout sur une semaine où l’effectif est plus impacté, mais on a des joueurs sur qui s’appuyer, à eux de saisir leur chance. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : Toure - Achour, Pedro, Makhloufi, Traoré - Depalle, Mimoun, J. Mouton - Bentiba, Othman, Cheikh.

Sont entrés en jeu : Hornech, Lutin, Yvars, Moulin.

Résumé de ce match

Pour ce premier déplacement de la saison, les Verts voulaient confirmer leur bonne dynamique. Amputé de plusieurs joueurs comme Axel Dodote, Strahinja Stojkovic (sélection), Ntambu, Agesilas (blessé), Sissoko, il fallait malgré tout prendre des points. L'entame de match est très délicate pour l'ASSE. Les locaux sont dominants et imposent un pressing qui met à mal les sorties de balles stéphanoises. D'ailleurs, sans un Issiaka Toure inspiré, les Verts pourraient être menés au score. Jibril Othman est de la première offensive verte avec une belle frappe qui vient s'échouer sur le poteau ! Les deux équipes se rendent coup pour coup avec plusieurs occasions de part et d'autres mais le score est nul et vierge à la pause. 0-0 !

Dès la reprise du second acte, les locaux vont se procurer un penalty. Le joueur d'Orléans prend Issiaka Toure a contre-pied ! 1-0 pour Orléans. Et puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, l'ASSE va encaisser un second but ! 2-0, la situation semble donc grandement compromise.

Makhloufi tente de sonner la révolte mais son coup-franc s'écrase sur la barre transversale. Le score n'évoluera plus malgré l'entrée remarquée de Mehdy Lutin, les verts s'inclinent 2-0 et concèdent leur première défaite de la saison !

La semaine prochaine, la réserve jouera le challenge des espoirs contre Montpellier le lundi 15 septembre à 13h. L'occasion de changer de compétition et de combler ce week-end de coupe de France où les réserves de clubs professionnels ne sont pas conviées.

Crédit photo : asse.fr