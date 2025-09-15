Entre Ligue 2, Arkema Première Ligue, Challenge Espoirs, National 3 et championnats jeunes, toutes les catégories de l’AS Saint-Étienne seront sur le pont cette semaine.

La trêve internationale désormais derrière, l’AS Saint-Étienne entre dans une période intense de la saison. Du 15 au 21 septembre, pas moins de cinq compétitions différentes concernent les équipes vertes : les pros hommes, les féminines, les Espoirs, les U17, les U19 et la National 3. Du centre Robert-Herbin au stade Salif-Keita, en passant par Geoffroy-Guichard, les terrains vont vibrer.

Avec deux affiches majeures au programme samedi, les supporters auront rendez-vous en nombre pour soutenir les Vertes face à l’OL dans le derby de l’Arkema Première Ligue, puis encourager les hommes d’Eirik Horneland contre Reims en Ligue 2. Le tout complété par les rendez-vous habituels pour le grand public : entraînements ouverts, visites guidées du stade, ... Voici en détail le programme de la semaine à ne pas manquer.

La semaine de l'ASSE

Lundi 15 septembre

Soins pour les pros, entraînement des pros féminines à huis clos.

Challenge Espoirs (Journée 1) : Montpellier - ASSE au stade Jacques-Robert (13h)

Mardi 16 septembre

Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (10h30) et entraînement des pros féminines à huis clos.

Mercredi 17 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h30).

Jeudi 18 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h30).

Conférence de presse avant ASSE-Reims (Ligue 2 BKT)

Vendredi 19 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines à huis clos.

Conférence de presse avant ASSE-OL (Arkema Première Ligue)

Samedi 20 septembre

Arkema Première Ligue (Journée 2) : ASSE - OL Lyonnes au stade Salif-Keita (15h30)

Ligue 2 BKT (Journée 6) : ASSE - Reims au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 21 septembre

Entraînement des pros à huis clos à l'Étrat.

U17 National (Journée 5) : ASSE - Nîmes au stade Georges-Bereta (13h15)

National 3 (Journée 4) : ASSE - Auxerre au stade Aimé-Jacquet (15h)