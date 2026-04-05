La réserve de l'ASSE jouait son septième et dernier match du challenge des espoirs contre Toulouse. En grande difficulté en championnat, les joueurs de Sylvain Gibert veulent profiter de cette compétition pour retrouver de la confiance et le goût de la victoire. Résumé de la rencontre.

Sans victoire depuis 4 matchs, les Verts se sont inclinés le week-end dernier contre Saran au stade Salif Keita (1-3). Avec 3 victoires (dont deux aux tirs au buts) et 3 défaites, les stéphanois veulent bien finir cette campagne de challenge des espoirs.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Touré - Dodote, Bernauer, Soumahoro, Annan - Gadegbeku, Eymard, Miladinovic - Toty, Duffus, Moulin.

Sont entrés de jeu : Cisse, Achour, Hornech, Sissoko, Baalal, Mouton, Othman, Lutin.

Résumé de la rencontre

Avec de nombreux joueurs qui étaient sur la feuille de match hier, Sylvain Gibert et son staff voulaient retrouver de l'élan avant le sprint final en championnat qui va s'avérer décisif pour le maintien en National 3. Comme souvent avec l'équipe réserve, l'ASSE va concéder l'ouverture du score sur un corner sur l'une des seules situations adverses de cette rencontre. À la mi-temps, Toulouse est devant et mène 1-0.

Malgré une possession stérile de la part des Verts qui se créent leur plus belle opportunité par Karim Cisse, le score n'évoluera plus. Score final 1-0 pour les coéquipiers de Maxime Bernauer, probable meilleur joueur stéphanois de cette rencontre.

La semaine prochaine, les coéquipiers de Noah Moulin se déplaceront à Moulins pour un match d'une importance capitale. Il se jouera le samedi à 18h30 et pourrait avoir une influence considérable dans la course au maintien.

Crédit photo : asse.fr