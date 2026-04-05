Entre un point arraché au bout du temps additionnel, un climat tendu autour des tribunes, des questions financières qui refont surface et un centre de formation toujours aussi performant, l’ASSE a encore vécu une semaine riche. Retrouvez les quatre informations qu'il ne fallait pas rater cette semaine !

Cela faisait longtemps que cela n’était pas arrivé, mais les Verts ont perdu des points. Comme lors de leurs périodes les plus sombres, les Stéphanois ont encaissé un but précoce. Malgré une nette domination en première période, ils ne sont pas parvenus à égaliser, échouant même sur un penalty.

En seconde mi-temps, Philippe Montanier a tenté de réveiller son équipe en changeant de système. Il a également procédé à plusieurs remplacements, lançant notamment Aïmen Moueffek, tout en devant composer avec des sorties sur blessure. Il aura fallu attendre la 96ème minute pour voir une tête de Stassin sauver l'essentiel et préserver la série d’invincibilité du coach.

C’est toutefois une occasion manquée : plus tôt dans l'après-midi, Troyes avait concédé le nul. Les deux premières places restent inchangées, mais l'attention se tourne désormais vers Le Mans, qui pourrait revenir à un point des Verts dès ce lundi.

Le chaudron ne se dissout pas !

Dans un contexte national sous haute tension, le ministère de l’Intérieur a relancé la procédure de dissolution de certains groupes de supporters. Comme l’an passé, ces associations se retrouvent menacées, bien qu'elles aient réussi à éviter cette issue la dernière fois grâce à une mobilisation massive.

Les griefs reposent essentiellement sur les épisodes de violence, les récents incidents à Grenoble ayant particulièrement ravivé les tensions. Face à cette menace, l'ensemble du club fait front : des joueurs arborant des messages à l’échauffement jusqu’à la prise de parole d'Ivan Gazidis. Soutenus également par le nouveau maire de Saint-Étienne, les groupes espèrent que ce front commun permettra, une fois de plus, d'assurer leur survie.

Les salaires des joueurs de l'ASSE ont été dévoilés

Financièrement, l’ASSE n'a plus sa place en Ligue 2, comme en témoigne l'écart abyssal des masses salariales. Avec un salaire moyen de 32 000 € brut mensuels, les Verts surclassent largement la concurrence, là où la plupart des clubs de l'antichambre tournent autour de 8 000 €.

Parmi les gros salaires dévoilés par L'Equipe, les situations divergent. Si des joueurs comme Le Cardinal ou Davitashvili justifient pleinement leurs émoluments par leurs performances, d'autres cas interrogent. Tardieu et Appiah, qui perçoivent plus de 30 000 € par mois grâce à leur solide expérience, pèsent lourdement sur les finances ; une charge qui prendra fin cet été avec le terme de leurs contrats. Le cas de Ferreira interpelle également : au regard d'une première saison décevante, son salaire figure désormais parmi les moins rentables de l'effectif.

Étonnamment, Stassin ne figure pas dans le top 10 des plus hautes rémunérations. Ce constat s'explique par sa volonté de départ l'été dernier, qui a freiné toute velléité de revalorisation salariale de la part de la direction, l'empêchant ainsi de devenir le joueur le mieux payé du club.

Le centre de formation dans le top 10 français !

Selon une étude du CIES, le centre de formation de l’ASSE se hisse à la 7ème place des structures les plus rentables de la dernière décennie. Depuis 2016, 64 joueurs issus de l’Étrat ont évolué dans le "Big 5" européen, un total supérieur à celui de clubs prestigieux comme le Bayern Munich ou l’Ajax Amsterdam.

Cet atout a pesé lourd lors du rachat du club, car il garantit la génération régulière de plus-values importantes. La stratégie de la nouvelle direction est claire : valoriser les talents formés au club sans pour autant sacrifier les ambitions sportives. L’intégration de Pedro cette saison illustre parfaitement cette volonté de concilier performance sur le terrain et optimisation du capital joueur.