La réserve de l'ASSE se doit de gagner pour sortir de cette onzième place synonyme de possible relégation. En effet, les joueurs de Sylvain Gibert risquent une relégation en cas de "plus mauvais" onzième de toutes les poules cumulées. Résumé de la rencontre.

En déplacement à Chamalières, la réserve de l’ASSE est repartie bredouille de son voyage en Auvergne de la semaine dernière (0-2). Rapidement menés avec deux buts encaissés en seulement 25 minutes, les hommes de Sylvain Gibert n’ont jamais réussi à inverser la tendance. Par conséquent, les Stéphanois devaient impérativement réagir dès ce samedi, à l’occasion de la réception de Saran au stade Salif-Keita à 15h.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix, Achour, Mouton, Kasia, Hornech, Traoré, Baallal, Ntambu, Cisse, Lutin-Zidee, Othman.

Sont entrés en jeu : Sissoko, Mnemoi, Toty, Vibert.

Le résumé de la rencontre

Dans une pelouse de meilleure qualité qu’à l’Étrat, les Verts prennent leurs marques au stade Salif-Keita. La première grosse opportunité est pour Karim Cissé. L’ailier stéphanois trouve un relais avec Adam Baalal et enchaîne une frappe du pied gauche hors du cadre. Dans la foulée, Saran va ouvrir le score sur un centre au second poteau, repris de la tête. Delacroix repousse, mais l’attaquant de Saran marque dans le but vide.

Les Verts réagissent grâce à Élysée Ntambu. Bien trouvé dans la profondeur par Jibril Othman, il frappe, mais le portier des visiteurs repousse en corner. Saran va ensuite inscrire deux buts. La pause est sifflée sur ce score de 3-0 pour Saran.

La seconde période offre un tout autre visage. Les Stéphanois sont plus entreprenants. À l’heure de jeu, sur une récupération haute, Mehdy Lutin envoie un missile repoussé par le gardien sur Karim Cissé, qui feinte et décale Othman, qui n’a plus qu’à marquer : 3-1. Modibo Sissoko, fraîchement entré, est proche de marquer le deuxième but, mais sa tête passe à côté pour quelques centimètres. Dans les dernières minutes de jeu, Mylan Toty voit sa frappe repoussée sur la ligne par le défenseur de Saran. Une défaite finale 3-1 pour les Verts, qui voit la R1 se rapprocher semaine après semaine.

La prochaine rencontre qui se jouera le samedi 11 avril 2026 à 18h30 à Moulins, sera contre le MYF 03 Auvergne.

Crédit photo : asse.fr