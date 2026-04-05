Hier, l’ASSE a connu une journée contrastée, entre déception et espoir, lors de ce tournoi relevé. Malgré une lourde défaite initiale, les jeunes Stéphanois ont su relever la tête pour décrocher leur qualification en demi-finale.

La journée avait pourtant mal commencé pour l’ASSE. Opposés à Nantes, les hommes de Kevin De Jesus ont longtemps tenu tête à un adversaire solide. Le contenu était intéressant, avec des séquences maîtrisées et une vraie volonté de jouer. Mais comme souvent dans ces formats courts, la moindre baisse de régime se paie cash. En fin de rencontre, les Verts ont craqué physiquement et mentalement. Résultat : trois buts encaissés coup sur coup et une défaite lourde (0-3). Un score sévère qui ne reflète pas totalement la physionomie du match, mais qui a laissé des traces.

Une réaction attendue et partielle

Il fallait vite rebondir face au Havre. Mission en partie réussie. Les Stéphanois ont affiché un meilleur visage dès l’entame. Plus agressifs, plus justes techniquement, ils ont logiquement ouvert le score grâce à Isaac Seydi, récompensant leurs efforts. Mais comme lors du premier match, la constance a fait défaut. Au retour des vestiaires, l’intensité est retombée. Le Havre en a profité pour revenir au score. Score final : 1-1. Un résultat frustrant au vu du scénario, mais suffisant pour continuer l’aventure.

ASSE : un exploit à aller chercher en demi-finale

Cette qualification ouvrait la porte à une demi-finale relevée face à Strasbourg. Le rendez-vous etait fixé à 14h. La tâche s’annonce particulièrement compliquée pour les joueurs de Kevin De Jesus. En face, Strasbourg impressionne avec un parcours parfait : trois victoires en trois matchs, face à l’OM, Nice et une sélection de l’Outaouais.

Il ne faut que 2 petites minutes aux alsaciens pour ouvrir le score par le numéro 9 strasbourgeois Clément Michel. Ce même joueur va doubler la mise après deux arrêts consécutifs exceptionnels. 2-0, c'est le score à la pause. Réaction immédiate avec la réduction du score juste après la pause par Paolo Freychet mais cela ne suffira pas. Les Verts s'inclinent 2-1 et joueront un match pour la 3e place.