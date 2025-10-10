Prochain adversaire de l’ASSE, dans une semaine, lors de la 10ème journée de Ligue 2, Le Mans a tout de même disputé un match amical durant la trêve internationale. Les Manceaux étaient opposés au Paris FC ce vendredi. Retour sur cette rencontre.

Le Mans enchaîne les rencontres face aux clubs qui dominent pour l’heure les débats en Ligue 2. Après avoir accroché 1 point face au leader troyen dans les derniers instants, vendredi dernier, les Manceaux se rendront à Saint-Etienne après la trêve. Le promu vient de freiner la bonne dynamique de l’ESTAC grâce notamment au but égalisateur de Lucas Calodat, formé à l’ASSE, en fin de partie.

Le Mans reste dans le rythme avant d’affronter l’ASSE

Afin de rester compétitif et de bien se préparer avant un déplacement à Geoffroy-Guichard, Le Mans a organisé un match amical avec le Paris FC, promu en Ligue 1 cette saison. Les coéquipiers de Jean-Philippe Krasso, buteur le week-end dernier face à Lorient, réalisent un début de saison correct dans l’élite. Ils sont 8ᵉ avec 10 points après 7 journées. Le club de la capitale avait mal débuté sa saison par 2 défaites (1-0 à Angers puis 5-2 à Marseille). Cependant, ils ont pu véritablement se lancer grâce, notamment, à un Ilan Kebbal en grande forme. Ils comptent désormais 3 victoires sur les 5 derniers matchs.

Le Mans a eu l’opportunité d’affronter une équipe qui a un projet ambitieux sur le long terme dans l’élite et qui compte s’y installer durablement. C’était l’occasion pour les hommes de Patrick Videira de maintenir le rythme et de rester en forme. Ceci avant de venir dans le Forez. Face au Paris FC, Le Mans a pu se mesurer à une équipe plus forte sur le papier. L’ASSE a d’ailleurs affronté le promu parisien durant la pré-saison et s’était lourdement inclinée sur le score de 3-0.

Résumé de la rencontre

Lors de cette rencontre, plusieurs anciens de l’ASSE étaient titulaires dans la composition du Paris FC :

Trapp – Sangui, Kolo, Otavio, Ollila – Cafaro, Doucet, Marchetti, Ikoné – Dicko, Geubbels

Durant le premier acte, les Parisiens ont pris les devants grâce à des buts inscrits par Lohann Doucet et Jonathan Ikoné, respectivement à la 19e et à la 38e minute. En seconde mi-temps, Jean-Philippe Krasso, autre ancien de l’ASSE, a également fait son entrée en jeu. Le Paris FC ne marquera plus par la suite. Ce sont les joueurs du Mans qui réduiront le score à la 80e minute. La rencontre se termine sur le score de 2-1.