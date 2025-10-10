De retour en sélection avec les U19 de la Serbie, Strahinja Stojkovic a participé au premier match amical face à la Russie. Une façon, pour le latéral stéphanois, de ne pas perdre le rythme alors qu'il n'a toujours pas revêtu le maillot de l'ASSE en ligue 2 en match officiel.

Malgré un temps de jeu encore limité avec l’AS Saint-Étienne, Strahinja Stojkovic continue de bénéficier de la confiance du sélectionneur Gordan Petric. Le jeune latéral droit (18 ans) a une nouvelle fois été convoqué avec la sélection U19 serbe, preuve que son potentiel reste très estimé au pays.

Arrivé cet été dans le Forez, Stojkovic poursuit son adaptation à un nouvel environnement. S’il n’a encore disputé que quelques rencontres officielles entre la réserve et les U19 stéphanois, son sérieux et sa rigueur lui permettent déjà d’être un habitué des rassemblements internationaux.

Un cap à franchir avec l’ASSE pour Strahinja Stojkovic

Pour le joueur, ces rendez-vous internationaux représentent une bouffée d’air frais et une opportunité d’engranger de la confiance. Le staff stéphanois suit attentivement ses progrès. Cette expérience à Stara Pazova, à 30 kilomètres de Belgrade, pourrait lui permettre de franchir une nouvelle étape dans son développement. À moyen terme, Stojkovic ambitionne de s’imposer dans la rotation du couloir droit à Saint-Étienne, un poste encore en recherche d’équilibre cette saison.

Prochain rendez-vous mardi

La Serbie jouait à 17h contre la Russie. Les Serbes se sont imposés 3-2 lors de cette rencontre. Menés 1-0, les serbes ont profité d'une expulsion russe pour recoller au score. Malgré un second but russe, ils ont ensuite inscrit deux buts pour s'offrir la victoire. Le stéphanois a joué l'intégralité de la rencontre.

La Serbie retrouvera la Russie mardi 14 octobre pour un second match amical, toujours à Stara Pazova. Une nouvelle occasion pour le jeune Vert d’accumuler du temps de jeu et de consolider son statut avant le début des qualifications pour l’Euro U19 en novembre.