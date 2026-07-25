Dix-neuf départs, onze arrivées et seulement cinq joueuses prolongées : l’ASSE féminine a profondément changé de visage après sa relégation. Dans un entretien accordé au Progrès, Yannick Chandioux dévoile les choix qui ont guidé ce mercato et les contours d’un groupe encore inachevé.

Prolongé jusqu’en 2027, avec une saison supplémentaire en option, le technicien a accepté de poursuivre la mission commencée en mars. Convaincu par les structures du club et par le potentiel de la section féminine, il croit toujours au projet d’une remontée rapide. Celle-ci devra cependant être obtenue avec un effectif presque entièrement reconstruit.

Chloé Tapia (Toulouse), Alexandria Lamontagne, Amandine Pierre-Louis, Morgane Belkhiter, Lisa Martinez, Nadjma Ali Nadjim (Auxerre), Marion Romanelli, Alice Pinguet (Valencia FC, Espagne), Ina Kristoffersen, Aleksandra Gajić (Fleury), Kédie Johnson, Moira Kelley (Nantes), Hallie Meadows, Deborah Bien-Aimé, Laura Hermann (HB Køge, Danemark), Kaylan Bradford-Williams, Sofie Hornemann (Ternana, Italie), Nikolina Istocki et Welma Fon (Granada CF, Espagne) ont toutes quitté le Forez cet été. À ces dix-neuf départs au sein du groupe professionnel s’ajoute ceux de deux jeunes Vertes formées au club pour des universités américaines et qui auraient pu avoir leur chance au sein du groupe professionnel cette saison : Alyson Sebban et Victoria Faure.

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Une ossature préservée au milieu, deux regrets en défense

L’ASSE a finalement prolongé Faustine Bataillard, Sarah Cambot, Rachel Corboz, Héloïse Mansuy, Emma Templier et également conservé la jeune ailière américaine Tyler Isgrig. Un noyau plus restreint que celui espéré par Yannick Chandioux, qui souhaitait notamment conserver sa charnière centrale titulaire qui se serait imposée sans difficulté comme l'une des meilleures du championnat.

« J’aurais aimé qu’il soit légèrement plus important avec sept ou huit joueuses, dont deux que je souhaitais conserver et qui partent sur des projets très ambitieux en Première Ligue : Aleksandra Gajić à Fleury et Moira Kelley à Nantes », confie-t-il.

La continuité se trouve principalement au cœur du jeu. Un choix loin d’être anodin pour l’entraîneur stéphanois : « On a surtout gardé une ossature au milieu. Ce n’est pas par hasard. » Chandioux souhaitait s’appuyer sur des joueuses expérimentées qui lui avaient « donné satisfaction sur la fin de saison ». Autour de ces quelques repères, le staff devra désormais reconstruire une défense et un secteur offensif presque entièrement renouvelés.

Onze recrues et une dernière pièce encore attendue

La descente en Seconde Ligue a d’abord imposé une nouvelle réalité économique. Yannick Chandioux le résume ainsi : « On n’avait plus qu’une joueuse sous contrat et moins de moyens avec la descente. On a diminué le groupe, il y a moins de contrats. » Dans ce contexte, l’ASSE a recherché un équilibre entre jeunesse, expérience et connaissance du championnat.

Le club a ainsi recruté Ithaisa Vinoly, Agathe Felden (20 ans), Pauline Sierra (22 ans), Céleste Delcroix (20 ans), Louna Belhout-Achi (21 ans) et Roxane Couasnon. Mathilde Kack, Ninon Blanchard, Lorna Chicha-Douvier (20 ans), Inna Hlushchenko (22 ans) et Dona Scannapieco (22 ans) ont ensuite complété le groupe. « On voulait des joueuses qui avaient un fort potentiel », explique Chandioux. À travers ces profils, le staff entend aussi faire progresser des joueuses encore jeunes, mais déjà habituées au haut niveau.

Par ailleurs, le technicien connaît bien Agathe Felden et Dona Scannapieco. Il a côtoyé la première durant trois saisons à Montpellier, et la seconde pendant deux ans. Leur recrutement repose donc sur leurs qualités sportives, mais aussi sur leur capacité à intégrer un groupe sain et travailleur.

Le retour de Ninon Blanchard possède une dimension différente. Formée dans le Forez avant de rejoindre Marseille, la défenseure a elle-même provoqué les retrouvailles. « Elle est venue frapper à la porte du club. Ça montre une vraie volonté de sa part de tout faire pour retrouver la section féminine de l’ASSE en Première Ligue », apprécie son entraîneur, qui attend d’elle un leadership important.

Le mercato n’est toutefois pas totalement terminé. Yannick Chandioux l’a confirmé sans détour : « On recherche encore une attaquante. » Une dernière arrivée pour compléter cette « reconstruction ambitieuse » et donner aux Vertes toutes les armes nécessaires pour viser la remontée.