Deux ans qu'elle a quitté l'ASSE. Deux saisons à Marseille, une montée en Arkema Première Ligue, un maintien arraché, vingt matchs dans l'élite. Et puis le chemin qui ramène à la maison. Ninon Blanchard retrouve le maillot Vert.

Formée à Saint-Étienne depuis 2014, issue de l'Entente Plaine et Montagne, Ninon Blanchard a gravi tous les échelons de la maison verte. Les surclassements, l'intégration au groupe professionnel, les premières minutes en Arkema Première Ligue à 18 ans, le brassard de capitaine, les larmes d'une descente et les joies d'une remontée : pendant près de onze ans, la défenseure a tout vécu avec les Vertes. Elle en est partie en 2024, lors d'une dernière rencontre face à Lille qui avait laissé des traces et quelques larmes dans le vestiaire.

Ninon Blanchard de retour à l'ASSE : un retour aux sources

À Marseille,deux saisons pleines, une montée en Arkema Première Ligue avec le club phocéen, puis un maintien dans l'élite et 20 matchs de Premier League à son actif la saison passée. Un palmarès respectable, une expérience qui l'a renforcée. Et maintenant, le retour.

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« Je suis super contente de revenir à l'ASSE ! Je ne pensais pas avoir cette opportunité et je suis heureuse que l'histoire ne soit pas terminée. Je reviens avec le sourire et de l'ambition. »

Un profil taillé pour la Seconde Ligue

Yannick Chandioux ne cache pas sa satisfaction. Le coach des Vertes sait ce qu'il recrute : une défenseure qu'il connaît, qui connaît le club, et qui arrive avec le bon bagage pour peser dans un championnat de Seconde Ligue qu'elle a déjà arpentée. « Ninon est une joueuse avec beaucoup d'expérience, qui connaît très bien la maison stéphanoise. Une défenseure capable de bien lancer le jeu, forte dans les duels, qui va solidifier notre défense. Elle va nous apporter toute sa connaissance de la Seconde Ligue. Son envie de revenir à l'ASSE prouve qu'il y a des ambitions ! »

Le profil cadre parfaitement avec les besoins d'une équipe qui va évoluer en deuxième division et qui aura besoin d'un bloc défensif solide et d'une relance propre pour espérer faire la différence. Blanchard n'est pas une joueuse de système, c'est une joueuse de collectif, celle qui fédère, qui porte le brassard quand il le faut et qui tire tout le monde vers le haut dans les moments difficiles.

« Je connais ce championnat de Seconde Ligue, il nous faudra un collectif de qualité, ne rien lâcher et faire preuve de caractère pour parvenir à performer. »

Première recrue d'un été qui commence

Ninon Blanchard est la première recrue estivale des Vertes, et c'est un signal. Recruter d'emblée une joueuse expérimentée, habituée à l'Arkema Première Ligue, qui aurait pu rester à ce niveau, c'est affirmer que l'ASSE féminine ne fait pas de la Seconde Ligue un horizon confortable. Le message de Chandioux est clair : on ne descend pas pour y rester.

Pour les supporters qui ont suivi les Vertes pendant toutes ces années, le retour de Ninon Blanchard aura une saveur particulière. Certains visages appartiennent à un club de manière indissociable. Le sien en fait partie. Cette fois, l'histoire reprend là où elle aurait peut-être dû continuer. Bon retour, Ninon.

Source : Communiqué officiel AS Saint-Étienne