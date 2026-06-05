Yannick Chandioux reste aux commandes des Vertes. L'AS Saint-Étienne (ASSE) a officialisé la prolongation de son entraîneur féminin jusqu'en 2027, avec options. Arrivé en mars dernier dans des circonstances difficiles, le technicien a convaincu en cinq matchs. Il aborde maintenant la Seconde Ligue avec un projet clair et une motivation affichée.

L'histoire aurait pu s'arrêter là. Nommé en mars pour redresser une équipe en difficulté, Chandioux a failli réussir l'impossible : maintenir les Vertes dans l'élite jusqu'à la dernière minute de la dernière journée. La relégation est venue cruellement au bout du temps additionnel, mais le travail accompli en cinq matchs avait déjà convaincu la direction. Jean-Marc Barsotti n'a pas attendu pour lui renouveler sa confiance.

Cinq matchs, une empreinte déjà visible pour l'ASSE ?

C'est peu, et c'est beaucoup. En l'espace de cinq rencontres, Chandioux a installé quelque chose que les Vertes n'avaient pas eu depuis longtemps : de la confiance collective et un état d'esprit combatif. Le président de l'Association ASSE l'affirme : «En l'espace de cinq rencontres seulement, il a insufflé un renouveau, donné confiance au groupe et permis à l'ASSE de s'accrocher au maintien jusqu'à cette dernière minute cruelle.»

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Un entraîneur qui entre dans un vestiaire en cours de saison, dans un contexte de relégation imminente, et qui parvient à créer cette dynamique en quelques semaines : c'est un signal sur ses qualités. Insuffisant pour se maintenir toutefois. La relégation est un échec collectif qui précède son arrivée à encroire le communiqué.

«Un projet de reconstruction que nous abordons avec ambition»

Chandioux lui-même pose le cadre. Il est «très heureux de poursuivre l'aventure avec l'AS Saint-Étienne» et décrit ce qui attend le groupe : «Face à nous se dresse un projet de reconstruction, que nous abordons avec ambition, et personnellement, avec l'immense motivation de donner le meilleur de moi-même. Cette nouvelle page doit permettre à l'ASSE de progresser vers un avenir prometteur.»

Le mot reconstruction n'est pas esquivé. C'est une équipe qui repart de Seconde Ligue, avec un effectif à rebâtir et un projet à réinventer. Chandioux ne survend pas la situation. Il la prend telle qu'elle est, et s'engage à la transformer.

Un lien jusqu'en 2027 : la continuité à l'ASSE

Le contrat jusqu'en 2027 avec options envoie un signal clair : l'ASSE féminine ne veut plus changer d'entraîneur en cours de route. La stabilité est la première des conditions pour construire. Barsotti conclut : «Grâce à son expérience et sa connaissance du football féminin, il sera l'un des artisans du projet serein et ambitieux que nous voulons bâtir pour notre saison de Seconde Ligue à venir.»

Les Vertes repartent. Avec leur entraîneur, et avec l'intention d'aller vite vers le haut.

Source ASSE.fr