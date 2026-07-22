La section féminine de l’ASSE connaît un profond renouvellement après une saison conclue par une relégation en Seconde Ligue. Entre fins de contrat et choix sportifs, vingt joueuses ont quitté le Forez. Certaines ont déjà trouvé un nouveau projet, tandis que d’autres restent encore dans l’attente.

Le changement d’effectif est considérable. Sept joueuses présentes depuis au moins deux saisons ont tourné la page stéphanoise. À celles-ci s’ajoutent les douze recrues arrivées au cours de l’exercice 2025-2026, ainsi que la jeune gardienne Alyson Sebban. Une vague de départs qui contraste avec le nouveau cycle lancé cet été par l’ASSE.

ASSE : Où sont parties les vingt anciennes Vertes ?

Arrivée dans le Forez à l’été 2022, Chloé Tapia est la joueuse la plus ancienne parmi les partantes. Après quatre saisons, 83 rencontres de championnat, un but et cinq passes décisives sous le maillot vert, la latérale gauche poursuivra sa carrière au Toulouse FC. Derrière elle, Alexandria Lamontagne et Amandine Pierre-Louis referment chacune un chapitre de trois saisons à Saint-Étienne. La première quitte l’ASSE avec 53 matchs, six buts et cinq passes décisives, tandis que la seconde affiche également 53 apparitions, pour cinq buts et quatre passes décisives.

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Toutes deux restent, à ce jour, sans nouveau club. Morgane Belkhiter, elle aussi présente durant trois exercices (39 matchs), n’a pas encore annoncé sa prochaine destination. La latérale demeure néanmoins mobilisée avec la sélection algérienne pour disputer la Coupe d’Afrique des nations. Après deux saisons dans le Forez, Lisa Martinez se retrouve dans la même situation. La défenseure centrale, qui compte 18 apparitions, un but et une passe décisive avec les Vertes, poursuit sa convalescence après une troisième rupture des ligaments croisés. Enfin, Nadjma Ali Nadjim (deux saisons, 18 matchs et trois buts) s’est engagée avec l’AJ Auxerre et retrouvera donc les Amazones cette saison en Seconde Ligue. Marion Romanelli (deux saisons, 20 rencontres), semble de son côté progressivement s’orienter vers le métier de masseur-kinésithérapeute.

Pour les joueuses arrivées au cours de la saison passée, les trajectoires se dispersent bien au-delà du Forez. L’Espagne accueillera deux anciennes Stéphanoises : Alice Pinguet défendra désormais les couleurs du Valencia CF, tandis que Welma Fon poursuivra son parcours en Liga avec le Granada CF. Sofie Hornemann prendra, de son côté, la direction de l’Italie et de la Ternana, quand Laura Hermann retrouvera le Danemark en s’engageant avec HB Køge. Moira Kelley restera en Première Ligue, sous les couleurs du FC Nantes, récent demi-finaliste du championnat. Aleksandra Gajic pourrait l’imiter du côté du FC Fleury 91, même si son arrivée n’a pas encore été officialisée. À ce groupe s’ajoute Alyson Sebban, qui traversera l’Atlantique pour intégrer les Golden Eagles d’Oral Roberts University et évoluer en NCAA Division I. Pour les six autres recrues déjà reparties, l’avenir reste encore à écrire : Ina Kristoffersen, Kédie Johnson, Hallie Meadows, Deborah Bien-Aimé, Kaylan Bradford-Williams et Nikolina Istocki n’ont, pour le moment, annoncé aucun nouveau club.

Six joueuses pour assurer la continuité, onze recrues pour reconstruire et ce n’est pas fini !

Dans cet été de profond bouleversement, l’ASSE ne repart toutefois pas d’une page entièrement blanche. Confirmé après la relégation, Yannick Chandioux reste le point d’ancrage du nouveau projet et pourra s’appuyer sur cinq joueuses déjà présentes la saison passée. Emma Templier devrait connaître pour la première fois depuis son arrivée le statut de numéro un dans les cages, tandis qu’Héloïse Mansuy apportera son expérience dans sa position de sentinelle. Au milieu, Faustine Bataillard incarne désormais la continuité avec 74 matchs disputés depuis 2021, elle est désormais la joueuses la plus ancienne de l’effectif au sein du club, elle conserve à ses côtés au milieu de terrain Rachel Corboz.

Plus haut, Sarah Cambot conservera son rôle de repère offensif après avoir traversé une saison particulièrement compliqué. Un socle réduit sur lequel le coach devra s’appuyer, mais suffisamment solide pour commencer à bâtir la suite et le renouveau de la section féminine.

Le premier chantier de cette reconstruction concerne naturellement la base arrière. Dans les cages, Ithaisa Vinoly arrive du Freedom FC, pensionnaire de deuxième division italienne, au terme d’un parcours déjà passé par le championnat universitaire américain et l’élite mexicaine. Devant elle, les Vertes pourront compter sur un visage bien connu : deux ans après son départ pour Marseille, Ninon Blanchard revient dans son club formateur, forte d’une saison à vingt apparitions dans l’élite.

ASSE : Des recrues pour les Vertes

Ce retour chargé de repères s’accompagne de l’arrivée de deux défenseures plus expérimentées, Mathilde Kack, qui a accumulé plus de trente rencontres de Première Ligue avec Reims, et Roxane Couasnon, actrice de la remontée marseillaise avant de découvrir l’élite. À cette expérience s’ajoute une importante vague de jeunesse. Yannick Chandioux retrouvera Agathe Felden, défenseure centrale de 20 ans qu’il a connue à Montpellier et qui compte déjà treize matchs au plus haut niveau. Pauline Sierra quitte pour sa part Toulouse après être également passée par Dijon, où la gauchère avait effectué ses premiers pas en Première Ligue. Le couloir sera encore renouvelé par les arrivées de Céleste Delcroix et Louna Belhout-Achi, toutes deux en provenance de Lille : la première s’est installée dans les sélections françaises de jeunes, tandis que la seconde sort d’un exercice plein de 23 rencontres en Seconde Ligue. La reconstruction gagne enfin les secteurs offensifs. Formée à l’OL Lyonnes, Lorna Chicha Douvier traversera la rivalité régionale pour apporter sa jeunesse et sa créativité au milieu stéphanois. Elle sera accompagnée par Inna Hlushchenko, internationale ukrainienne passée par Reims, Nice et Lille, ainsi que par Dona Scannapieco. L’attaquante française U23 arrive de Marseille après une saison partagée entre la Première Ligue et une expérience espagnole à Logroño. Onze arrivées aux parcours différents, mais réunies par une même mission : rendre immédiatement aux Vertes leur place au sein de l’élite.

Mise en route du renouveau sous Chandioux

À peine les nouveaux visages dévoilés, l’heure est déjà venue de les voir prendre place dans le collectif. Réunies depuis le 11 juillet sous les ordres de Yannick Chandioux, les Vertes disposent encore de plusieurs semaines pour apprendre à se connaître, créer des automatismes et donner une identité à un groupe largement remanié. Leur préparation les conduira face à Montpellier (28 juillet), Grenoble (8 août), Marseille (12 août), Auxerre (15 août) puis Fleury (22 août), avant une première échéance officielle initialement prévue contre Lens, le 29 août, en Coupe LFFP. Mais le repêchage du club artésien en Première Ligue, après l’exclusion de Dijon, a bouleversé le calendrier : aucun club ne remplacera Lens dans une Seconde Ligue désormais réduite à onze équipes (à moins d’un désormais nouveau retournement de situation), laissant les Stéphanoises sans adversaire ce week-end-là. Elles devront donc patienter jusqu’au 6 septembre pour lancer véritablement leur saison sur la pelouse de Thonon Évian Grand Genève.

Source asse.fr