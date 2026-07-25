Officialisé hier, le prêt sans option d'achat de Jebryl Sahraoui à Aubagne n'a rien d'une surprise : le deal était bouclé depuis plusieurs jours, comme évoqué ici avant tout le monde. Et le jeune Vert n'a pas attendu le communiqué pour enfiler le maillot sudiste.

Sahraoui a disputé un amical contre Bastia avant même la confirmation officielle de son prêt. Score final : 1-1, dans une rencontre de préparation qui a surtout permis de mesurer l'état de forme du milieu stéphanois. Né en 2005, formé au Burel FC, il n'a pas traîné pour retrouver du rythme après une saison blanche, plombée par une rupture des ligaments croisés du genou qui l'a tenu éloigné des pelouses pendant de longs mois.

À ses côtés sur la pelouse, deux visages familiers du Chaudron : Issiaka Touré et Karim Cissé, arrivés eux en transferts définitifs. Le club sudiste a visiblement décidé de miser large sur le vivier stéphanois cet été, entre prêt et transferts secs. Un mercato qui ressemble presque à une petite colonie verte version Ligue 3.

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Une pige en Ligue 3 pour relancer la machine

Pour Sahraoui, direction la Ligue 3, mais surtout sa région natale du Sud. Un retour aux sources qui tombe bien après une saison à très peu de minute officielle sous le maillot stéphanois. L'ancien crampon des jeunes de l'ASSE espère profiter de ce prêt pour enchaîner les matchs, retrouver de la confiance dans le contact et le rythme de compétition, et enfin lancer une carrière pro qui n'a pour l'instant jamais vraiment décollé malgré un profil suivi de près en interne.

Aubagne récupère au passage un profil intéressant à moindre risque, sans option d'achat mais avec du temps de jeu garanti à la clé — exactement ce dont Sahraoui a besoin pour se relancer. Reste à voir si cette saison sudiste suffira à convaincre l'ASSE de lui offrir une vraie place dans l'effectif pro à son retour.

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