L'équipe féminine de l'ASSE se déplace sur le terrain d'OL Lyonnes, le 8 février prochain, pour un derby attendu en Première Ligue. Si la rencontre est déséquilibrée sur le papier, une affiche entre Lyon et Saint-Étienne est toujours spéciale. Capitaine de l'OL, Corentin Tolisso a lancé les hostilités.

L'équipe féminine de l'ASSE est lancée dans une opération maintien délicate. Malgré des volontés claires et assumées lors du rachat du club par Kilmer Sports Ventures, le développement de la section reste difficile à Saint-Étienne. Après une entame prometteuse la saison dernière, les Verts ont arraché leur maintien au bout du suspense. Une dixième place avec 17 unités et deux petits points d'avance seulement sur Reims. Et ce malgré trois victoires en trois matches pour débuter l'exercice 2024-2025. Mais preuve d'une situation catastrophique, les Stéphanoises n'ont pas gagné un seul match sur la phase retour.

29 points de retard pour l'ASSE

Avec le maintien, l'honneur était sauve et l'équipe de Sébastien Joseph pouvait attaquer 2025-2026 avec l'envie d'inverser la tendance. Problème, malgré une tonne de recrues, la mayonnaise peine à prendre. L'ASSE ne compte que huit points après 13 journées, à égalité avec Montpellier et Lens dans le bas du classement. De quoi faire naître un sentiment d'urgence à l'aube d'une deuxième partie de saison cruciale pour l'avenir du projet.

Éliminées de la Coupe de France féminine, les Vertes ne retrouveront le championnat qu'au 31 janvier (15 h), avec la réception du Havre, 8e avec 12 points. Un match face à un concurrent direct au maintien que l'équipe de Sébastien Joseph serait bien inspirée de remporter. D'autant plus à la vue du calendrier. Car la semaine suivante, c'est le derby face à OL Lyonnes qui attendra la formation stéphanoise. Un déplacement sur la pelouse du leader incontesté du championnat, premier avec 37 points. Soit dix de plus que le FC Nantes, surprenant dauphin.

"Venez nombreux les soutenir, en espérant une très, très belle victoire"

Mais bien que l'écart de niveau soit évident sur le papier, un match entre Lyon et Saint-Étienne n'est jamais anodin. Programmée au Groupama Stadium le 8 février à 15 h, la rencontre s'annonce chaude. Privés de déplacement en championnat (0-2) comme en Coupe de France (0-6), les suiveurs d'OL Lyonnes attendent la rencontre avec impatience. Et ils pourraient bien recevoir quelques renforts. Dans un message publié sur les réseaux sociaux du club, c'est Corentin Tolisso en personne qui a appelé les supporters à venir en masse assister à ce derby.

"Je compte sur vous pour être présents pour le match des filles contre Saint-Étienne. C’est un beau derby et j’espère qu’elles vont gagner. Venez nombreux les soutenir, en espérant une très, très belle victoire", lance le capitaine de l'OL, qui jouera la veille sur le terrain de Nantes (21 h 05). De quoi, déjà, lancer les hostilités avant le derby. Reste à voir si l'appel sera suivi par les ultras lyonnais. De leur côté, les supporters stéphanois devraient être interdits de déplacement à leur tour, le principe de réciprocité faisant traditionnellement foi chez les instances du football français.