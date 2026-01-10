Les joueuses de l'ASSE retrouvaient les terrains pour la première fois de l'année 2026. Au programme, un match de Coupe de France et surtout un Derby face à l'OL Lyonnes !

Dernières d'Arkema Première Ligue, les stéphanoises doivent très vites réagir. L'ASSE accélère et a débuté son mercato hivernal. Ainsi, Benoît Ragazzini, recruteur et Moira Kelley, défenseure ont rejoint le club cette semaine.

Sébastien Joseph s'exprime

En conférence de presse d'avant-match, Sébastien Jospeh s'est exprimé sur l'importance de ce début d'année 2026. "Il est encore possible d’aller chercher la zone de maintien, nous ne sommes pas décrochés et on peut encore garder l’objectif d’aller chercher plus haut que le maintien. Il faut reconnaître que, pour l’instant, dans le jeu, on n’y arrive pas, mais on n’est pas loin. On n’est pas dans la situation des équipes totalement décrochées lors des précédentes saisons d’Arkema Première Ligue. C’est à nous d’avoir plus d’ambition et plus d’agressivité pour que les matchs basculent en notre faveur."

Le résumé de ASSE-OL Lyonnes

Les XI Vertes pour l’entrée en Coupe de France 💚#ASSEOLL, coup d’envoi dans 1h ! pic.twitter.com/HFhNjYCLlF — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) January 10, 2026

Le coup d'envoi de la partie a dû être reporté de 45 minutes en raison de la neige qui tombait ! Les joueuses de l'OL Lyonnes rentrent très bien dans leur partie et mène de 2 buts dès la vingtième minute de la partie. La suite du premier acte est moins rythmé et les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de 2-0.

En seconde mi-temps, Sébastien Joseph décide de procéder à deux changements. Moira Kelley qui a rejoint le club cette semaine et Sofie Hornemann remplacent Faustine Bataillard et Nadjma Ali Nadjim. Les Vertes se montrent ambitieuse et regardent droit dans les yeux les lyonnaises. Emma Templier réalise de belles parades. Sofie Hornemann centre, sans trouver de partenaires... Le coach des Vertes décide de faire rentrer deux nouvelles joueuses. Sarah Cambot et Chloé Tapia remplacent Laura Hermann et Aleksandra Gajic.

Malheureusement, Lyon inscrit un troisième but sur corner grâce à Wendie Renard. Un quatrième but lyonnais arrive à la 80e minute de jeu. Les lyonnaises enchaînent 5, puis 6 à zéro...

Les stéphanoises sont donc éliminées de le Coupe de France. Elles devront maintenant se concentrer sur le championnat. Rendez-vous dès ce mercredi à 19h pour un match ultra important face à l'OM, puis Nantes le week-end prochain.